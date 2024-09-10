Συνέδριο 1-3 Νοεμβρίου, που θα ανακηρύξει τις υποψηφιότητες για την εκλογή προέδρου και θα επικυρώσει τη διαδικασία, κάλπες για νέο αρχηγό στις 24 Νοεμβρίου και επαναληπτικές την 1η Δεκεμβρίου εισηγήθηκε η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνεδρίασή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέρ της πρότασης που τέθηκε σε ψηφοφορία τάχθηκαν 18 μέλη, ενώ καταψήφισαν ο Παύλος Πολάκης, η Θεοδώρα Τζάκρη και η Ολυμπία Τελιγιορίδου.

Η πρόταση πλέον θα κατατεθεί στην Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει σε δύο εβδομάδες και θα λάβει τις τελικές αποφάσεις για το χρονοδιάγραμμα της εκλογής προέδρου.

Νωρίτερα είχαν κατατεθεί δύο προτάσεις με τα στελέχη που πρόσκεινται στον Στέφανο Κασσελάκη να προτείνουν συνέδριο στις 13 Οκτωβρίου και εκλογές στις 2 Νοεμβρίου. Σημειώνεται ότι αυτή ήταν και η πρόταση του Παύλου Πολάκη.

Η πλευρά των 87, η οποία έχει πει επανειλημμένως ότι το συνέδριο θα πρέπει να είναι και προγραμματικό, πρότεινε τη διεξαγωγή συνεδρίου στις 7-10 Νοεμβρίου και ακολούθως να στηθούν κάλπες την 1η Δεκεμβρίου.

Πριν τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο παύλος Πολάκης είχε ζητήσει την πραγματοποίηση εκλογών το αργότερο έως το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου.

«Πρέπει να επουλωθεί η κατάσταση μας. Φυσικά και μπορεί να είναι (σ.σ. ο Κασσελακης) υποψήφιος. Εδώ κυκλοφορούν και σενάρια ότι περιμένει να δει δημοσκοπήσεις για να φτιάξει άλλο κόμμα. Να δεσμευτούν όλοι για ενότητα. Νομίζω ότι πρέπει να είναι το πρώτο ΣΚ του Νοεμβρίου (σ.σ. για εκλογές). Δεν μπορεί να πάει παραπέρα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ δρομολογήθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο όταν κατατέθηκε πρόταση μομφής κατά του τελευταίου προέδρου, Στέφανου Κασσελάκη, η οποία υπερψηφίστηκε με 163 ψήφους έναντι 120 κατά.

