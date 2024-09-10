Βούλα Κεχαγιά: Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

Παραιτήθηκε από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ η Βούλα Κεχαγιά.

Σε ανάρτησή της αναφέρει:

«Υπέβαλα χθες την παραίτησή μου από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ευχαριστώ τον Στέφανο Κασσελάκη για την εμπιστοσύνη που έδειξε προς το πρόσωπό μου.

Ευχαριστώ εκείνα τα στελέχη του κόμματος που με αντιμετώπισαν συντροφικά και εκείνους τους συνεργάτες που φρόντισαν για την άψογη συνεργασία μας.

Ευχαριστώ τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την αγάπη με την οποία με περιέβαλε.

Ευχαριστώ τους εκπροσώπους του Τύπου και τα ΜΜΕ για την έντιμη -με πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις- στάση τους απέναντί μου. Κοιτάω μπροστά».

Προηγήθηκαν οι παραιτήσεις τριών στενών συνεργατών του Στέφανου Κασσελάκη, του Μανώλη Καπνισάκη, της Ευγενίας Κουντούρη και του Μπάμπη Παπαδάκη.

Πηγή: skai.gr

