Στην πρώτη του συμμετοχή στις εργασίες των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες, «ως ελεύθερος -πλέον- ευρωβουλευτής», αναφέρεται σε σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντης Μπελέρης.

H ανάρτηση έγινε στα ελληνικά και αγγλικά και αφορά στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης της οποίας ο κ. Μπελέρης είναι μέλος. Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η αρμόδια επίτροπος για θέματα Περφερειακής Πολιτικής, Ελίζα Φερέιρα, και, όπως σημειώνει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, «συμφωνήσαμε όλοι για την ανάγκη μιας συνεκτικής, ισχυρής και πολυεπίπεδης ευρωπαϊκής πολιτικής Συνοχής για το μέλλον». Η ανάρτηση συνοδεύεται και από φωτογραφία του κ. Μπελέρη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής.

Ολόκληρη η ανάρτησή του στα ελληνικά έχει ως εξής: «Συμμετείχα χθες για πρώτη φορά ως ελεύθερος- πλέον- ευρωβουλευτής στη συζήτηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης με τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειών Vasco Cordeiro και την επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής Elisa Ferreira. Συμφωνήσαμε όλοι για την ανάγκη μιας συνεκτικής, ισχυρής και πολυεπίπεδης ευρωπαϊκής πολιτικής Συνοχής για το μέλλον!».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μπελέρης έχει οριστεί και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πηγή: skai.gr

