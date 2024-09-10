Την πραγματοποίηση εκλογών το αργότερο έως το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου πρότεινε για τον ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης, με δηλώσεις του στο περιθώριο της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος.

Ο Παύλος Πολάκης αναφέρθηκε και στον Στέφανο Κασσελάκη, λέγοντας ότι μπορεί να είναι υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος. Τόνισε, ωστόσο, ότι ακούγονται σενάρια ότι ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σκέφτεται τη δημιουργία νέου κόμματος.

«Πρέπει να επουλωθεί η κατάσταση μας. Φυσικά και μπορεί να είναι (σ.σ. ο Κασσελακης) υποψήφιος. Εδώ κυκλοφορούν και σενάρια ότι περιμένει να δει δημοσκοπήσεις για να φτιάξει άλλο κόμμα. Να δεσμευτούν όλοι για ενότητα. Νομίζω ότι πρέπει να είναι το πρώτο ΣΚ του Νοεμβρίου (σ.σ. για εκλογές). Δεν μπορεί να πάει παραπέρα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

