ΣΥΡΙΖΑ: Κριτική σε Μητσοτάκη για ακρίβεια και υποκλοπές με νέο βίντεο

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, το κόστος ζωής αυξήθηκε 30% μέσα σε τρία χρόνια

syriza

Κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της ΝΔ για τα ζητήματα της ακρίβειας, των υποκλοπών και του "νόμου και τάξης" ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε ο isyriza. 

Στο ολιγόλεπτο βίντεο και με τίτλο «ο νονός του Έθνους», το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει: «Ο κ. Μητσοτάκης βάφτισε το 41% λευκή επιταγή αλαζονείας. Μήπως να τον βαφτίσουμε κι εμείς στις ευρωεκλογές». 

Στο βίντεο διάρκειας 2.18'' παρουσιάζονται στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση των πρωταθλητών στο κόστος διατροφής, με πρώτη τη Μάλτα.

Εκτός από το αυξημένο κόστος ζωής που μέσα σε τρία χρόνια, όπως αναφέρει, αυξήθηκε 30%, στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, η Κουμουνδούρου ασκεί κριτική και για το θέμα των υποκλοπών αλλά και για τις ενέργειες καταστολής από ειδικές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας απέναντι σε πολίτες.

