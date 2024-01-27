ΣΥΡΙΖΑ: Κριτική σε Μητσοτάκη για ακρίβεια και υποκλοπές με νέο βίντεο

Κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της ΝΔ για τα ζητήματα της ακρίβειας, των υποκλοπών και του "νόμου και τάξης" ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε ο isyriza.
Στο ολιγόλεπτο βίντεο και με τίτλο «ο νονός του Έθνους», το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει: «Ο κ. Μητσοτάκης βάφτισε το 41% λευκή επιταγή αλαζονείας. Μήπως να τον βαφτίσουμε κι εμείς στις ευρωεκλογές».
Στο βίντεο διάρκειας 2.18'' παρουσιάζονται στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση των πρωταθλητών στο κόστος διατροφής, με πρώτη τη Μάλτα.
Εκτός από το αυξημένο κόστος ζωής που μέσα σε τρία χρόνια, όπως αναφέρει, αυξήθηκε 30%, στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, η Κουμουνδούρου ασκεί κριτική και για το θέμα των υποκλοπών αλλά και για τις ενέργειες καταστολής από ειδικές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας απέναντι σε πολίτες.
- Επιστολή Μπλίνκεν σε Μητσοτάκη: Τα F-35 και το πακέτο δωρεάν στρατιωτικού εξοπλισμού
- ΥΠΕΞ για την Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος: Αποτίουμε φόρο τιμής στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας
- Δένδιας: Η διατήρηση της Ιστορικής Μνήμης του Ολοκαυτώματος αποτελεί υποχρέωση και ελάχιστο φόρο τιμής στα θύματα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.