«Ο υπουργός Επικρατείας καταγγέλλει δημόσια ως αντισυνταγματικό το σχέδιο νόμου που μόλις χθες εισηγήθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και παραμένει στη θέση του σαν να μη συμβαίνει τίποτα», αναφέρει σε δήλωσή του ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παυσανίας Παπαγεωργίου, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού Επικρατείας Μάκη Βορίδη.

Ακολούθως προσθέτει: «Ας καταλήξουν τουλάχιστον πριν φθάσουν στη Βουλή. Μετά την επιλογή της φυγής δια της αποχής, προέκυψε και μια δεύτερη, alt right εκδοχή. Τελικά νομοθετούν αντισυνταγματικά όπως ισχυρίζεται ο κ. Βορίδης ή απλώς συνταγματολογούν αντικυβερνητικά όπως λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος; Συμπερασματικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ σοβαρά για να τα διαχειρίζεται μια δεξιά κυβέρνηση».

Πηγή: skai.gr

