Φωταγώγηση του κτηρίου της Βουλής για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος

Η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο των παγκόσμιων εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, πρόβαλε στην πρόσοψη του κτηρίου του Κοινοβουλίου το λογότυπο της διεθνούς εκστρατείας ενημέρωσης για τη διατήρηση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος, με το σύνθημα #WeRemember.

Νωρίτερα, σήμερα, η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής ξεκίνησε με επετειακή αναφορά στην «Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος», ενώ αμέσως μετά την αναφορά τηρήθηκε από το Σώμα ενός λεπτού σιγή.

Με αυτούς τους τρόπους η Βουλή των Ελλήνων αποσκοπεί στο να διατηρήσει την ιστορική μνήμη ζωντανή, αποδίδοντας την αυτονόητη τιμή στα εκατομμύρια των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και υπενθυμίζοντας την ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης και εγρήγορσης για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών.

Τον Ιανουάριο του 2004, με ομόφωνη απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου η 27η Ιανουαρίου καθιερώθηκε ως ημέρα μνήμης και τιμής για τους Έλληνες Εβραίους που έχασαν τη ζωή τους στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, ενώ την επόμενη χρονιά, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακήρυξε την 27η Ιανουαρίου ως «Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος». Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ημέρα, καθώς στις 27 Ιανουαρίου του 1945 τα σοβιετικά στρατεύματα απελευθέρωσαν το Άουσβιτς – Μπίρκεναου στην Πολωνία, το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης του ναζιστικού καθεστώτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

