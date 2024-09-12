Λογαριασμός
ΣΥΡΙΖΑ: Φραστική επίθεση σε Θεοχαρόπουλο, Γεροβασίλη, Ζαχαριάδη έξω από τα γραφεία της Κουμουνδούρου - Δείτε βίντεο

Ακούστηκαν απαξιωτικές και υβριστικές εκφράσεις από μία μερίδα των συγκεντρωμένων

Όλγα Γεροβασίλη

Φραστική επίθεση από συγκεντρωμένους έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Πλατεία Κουμουνδούρου δέχθηκαν τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη, Θανάσης Θεοχαρόπουλος και Κώστας Ζαχαριάδης, κατά την προσέλευσή τους.

Μία μικρή ομάδων πολιτών που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο, επιτέθηκαν φραστικά στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποιώντας απαξιωτικές και υβριστικές εκφράσεις.

Δείτε βίντεο από το σημείο: 

Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει μετά τις κινήσεις του Στέφανου Κασσελάκη να ανακτήσει την προεδρία του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του κόμματος είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία.

