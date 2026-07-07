Πρεμιέρα τη Δευτέρα 13 Ιουλίου για τις θερινές εκπτώσεις

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών σημειώνει σε ανακοίνωσή του ότι η αγορά της πρωτεύουσας είναι έτοιμη να υποδεχθεί το καταναλωτικό κοινό με πραγματικές και μεγάλες εκπτώσεις, πλούσια ποικιλία προϊόντων και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους πολίτες της Αττικής και τους επισκέπτες της πόλης, να επιλέξουν το κέντρο της Αθήνας καθώς και τις περιφερειακές αγορές, στηρίζοντας τα φυσικά καταστήματα που διατηρούν ζωντανές τις γειτονιές και τις τοπικές αγορές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου , Θάνος Τσαγγάρης, δήλωσε: «Οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για τους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν ποιοτικές και οικονομικές αγορές, αλλά και για τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τη δραστηριότητά τους. Σας περιμένουμε στα καταστήματα της Αθήνας και των περιφερειακών αγορών, όπου θα βρείτε πραγματικές προσφορές, άριστη εξυπηρέτηση και μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Επιλέγοντας τις τοπικές αγορές, στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις θέσεις εργασίας και την οικονομία των πόλεων μας».





Πηγή: skai.gr

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