Ζώδια: Τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες; - Ο Κώστας Λεφάκης έχει τις απαντήσεις

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Οι εξελίξεις πληθαίνουν στην προσωπική σας ζωή, καθώς με πρωτοβουλία δική σας ολοκληρώνετε ένα κύκλο στον τομέα των σχέσεων, η οποία θα γίνει αισθητή μέσα από γεγονότα, αντικαταστάσεις και βελτιώσεις. Επαγγελματικά, οι προσπάθειες σας έχουν άμεσο αποτέλεσμα, οι εκφράσεις ανταμείβονται ή γίνονται μοχλός για να εξελιχτούν υποθέσεις σας. Εξελίξεις πληθαίνουν στο στενό περιβάλλον και στον επαγγελματικό χώρο. Μην αφήνετε αναξιοποίητο το χρόνο σας, κερδίστε το χαμένο έδαφος, καλλιεργήστε τη θετική σκέψη και ξεπεράστε τους θυμούς και τις απογοητεύσεις.

Ταύρος

Έμφαση δίνεται στο αίσθημα της ιδιοκτησίας και ενδεχομένως οι συνθήκες να σας ευνοούν ιδιαίτερα. Σημαντική περίοδος επίσης για τα οικονομικά σας και την αναζωογόνηση τους. Η δυσαρμονία της Αφροδίτης με τον Άρη θα αποδειχτεί και στον τομέα των σχέσεων και στον τομέα των συναλλαγών αρκετά επεμβατική. Συζητήσεις και διακανονισμοί προωθούνται θετικά και συμπτώσεις σας εξυπηρετούν περισσότερο τώρα. Προσπαθήστε να είστε δραστήριοι και αισιόδοξοι, ξεπεράστε το παρελθόν και δημιουργήστε τις προοπτικές για το κοντινό μέλλον. Οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες.

Δίδυμοι

Μπορείτε να χειριστείτε καταστάσεις και να επιβάλετε αυτό που θέλετε κινούμενοι ωστόσο διακριτικά και διπλωματικά. Η δυσαρμονία της Αφροδίτης και του Άρη δεν σας βοηθά στην αξιοποίηση των επικοινωνιακών σας δυνατοτήτων, στη δουλειά σας, στην ενίσχυση του παράγοντα της τύχης σας, στην επέκταση των δραστηριοτήτων σας και στην αύξηση του δημιουργικού σας αποτελέσματος. Κατάλληλη περίοδος για τους ελεύθερους επαγγελματίες του ζωδίου σας, και σημαντικές οι στιγμές που θα βιώσετε ερωτικά, αλλά και περισσότερες οι απαιτήσεις στον επαγγελματικό τομέα.

Καρκίνος

Αρχίζει μα υποχωρεί η ένταση και τα προβλήματα στα οικογενειακά σας. Αισθητή η ενδυνάμωση σας με το πέρασμα του Ήλιου από το ζώδιο σας, σημαντική περίοδος για όσους έχετε γενέθλια στο ξεκίνημα ενός καινούργιου κύκλου. Αλλαγές θα φέρει η περίοδος στο τέλος της εβδομάδας αποκαλύπτοντας μια νέα πραγματικότητα τόσο στον αισθηματικό χώρο όσο και στον επαγγελματικό. Αφεθείτε στο ρεύμα των γεγονότων, απολαύστε τις καλές στιγμές και κάντε σχέδια για το μέλλον. Τέλος, αξιοποιήστε αυτή την περίοδο δημιουργικά και απολαύστε την προσωπικά.

Λέων

Η εποχή είναι σημαντική, οι εχθρικές όψεις βελτιώνονται, η πανσέληνος στο τέλος της εβδομάδας θα έχει θετική επιρροή επάνω σας, ωστόσο κάποιες αρνητικές καταστάσεις δεν θα λείψουν. Όσο και αν το καλοκαίρι σας καλεί σε ξενοιασιά, αξιοποιήστε τα καλά της δουλειάς σας. Οικονομικά μη βιάζεστε να ανοιχτείτε σε καινούργια έξοδα, επικοινωνιακά αξιοποιήστε ότι καλό συμβαίνει, αποφύγετε τυχόν πισωγυρίσματα στο παρελθόν και εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που θα έχετε για τη βελτίωση της ερωτικής σας καθημερινότητας.

Παρθένος

Θα διευκολυνθείτε στις προσπάθειες που θα καταβάλετε, αυξάνει η κινητικότητα γύρω σας, υπάρχουν γεγονότα που θα υποστηρίξουν τα πιστεύω και την κρίση σας πάνω σε ανθρώπους και καταστάσεις. Υπάρχει επίσης η αίσθηση της δικαίωσης στη δουλειά σας ή και της διάκρισης για αρκετούς από εσάς. Γίνετε πιο ευέλικτοι, κάντε καινούργια σχέδια για το μέλλον αλλά παράλληλα ενισχύστε τα και με εναλλακτικές καθώς έχουμε κυρίαρχο στοιχείο τις μεταβλητές καταστάσεις σε όλο το μήκος του φετινού καλοκαιριού. Η περίοδος των διακοπών, αν δεν φέρει ένταση θα σας θυμίσει παλιές καλές στιγμές.

Ζυγός

Σημαντική αυτή η εβδομάδα για τους περισσότερους από εσάς καθώς σας βοηθά να βελτιώσετε συνθήκες ζωής, να αξιοποιήσετε γνωριμίες και να έχετε καλύτερη συνεννόηση με τους παράγοντες της δουλειάς σας. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες διευκολύνεστε να λύσετε χρόνια προβλήματα που σας απασχολούν και να έχετε καλύτερους τζίρους. Οικονομικά φανείτε προνοητικοί όσο και αν κάποιες βελτιώσεις σας παρασύρουν σε κατανάλωση. Όσοι παραμένετε τυχοδιώκτες στον έρωτα προσέξτε τις παγίδες των άλλων και τις δικές σας ψευδαισθήσεις.

Σκορπιός

Συμπαθητικές οι επόμενες μέρες, δεν αλλάζει πολύ η καθημερινότητα από τις προηγούμενες περιόδους, η συναισθηματική σας κατάσταση είναι πιο ενδιαφέρουσα. Εστιάστε την προσοχή σας στον εργασιακό χώρο και σε ό,τι μπορείτε να αξιοποιήσετε εκεί. Το τέλος της εβδομάδας προβλέπεται επεισοδιακό ή μεταρρυθμιστικό. Ωστόσο μπορείτε να κάνετε ένα ταξίδι ή να πετύχετε ένα δύσκολο στόχο που επιδιώκατε από καιρό. Γίνετε περισσότερο εκφραστικοί, διεκδικήστε αυτά που θέλετε και αξιοποιήστε συμπτώσεις.

Τοξότης

Σημαντικό το διάστημα καθώς η Αφροδίτη κυριαρχεί στα οικονομικά σας και ο Άρης στον τομέα των προσδοκιών σας. Ο Ερμής ανάδρομος αποδεικνύεται υπεύθυνος για παρεξηγήσεις που προηγήθηκαν και ακατάλληλος για να επιχειρήσετε νέους διακανονισμούς. Από την άλλη η περίοδος σας δίνει ευκαιρίες ενός σύντομου ταξιδιού ή της απόκτησης ενός πράγματος που χρειάζεστε στη δουλειά ή στο σπίτι σας. Αναπτύξτε το διπλωματικό στοιχείο του χαρακτήρα σας και βοηθήστε με την συμπεριφορά σας κάποιους που επιδιώκουν να σας πλησιάσουν περισσότερο.

Αιγόκερως

Σχετικά καλό το διάστημα παρόλο που ο Άρης παραμένει ακόμα στους Διδύμους για αρκετά μεγάλο διάστημα ακόμα. Οι μέρες αυτές επηρεάζουν πολύ τις σχέσεις σας και σας υποχρεώνουν να πάρετε μια καινούργια θέση απέναντι σε αυτές. Προσπαθήστε να είστε περισσότερο συνεργάσιμοι και λιγότερο αντιρρησίες, επικεντρώστε ακόμα μια φορά την προσοχή στην εργασία σας με στόχο την αξιοποίηση ευκαιριών ή ανοιγμάτων. Μια πρόταση, μια συνάντηση ή μια σύμπτωση έχουν προφητικό χαρακτήρα για το μέλλον σας. Δώστε την προσοχή σας στις λεπτομέρειες.

Υδροχόος

Προσπαθήστε να δώσετε τον καλύτερο σας εαυτό στον επιχειρηματικό και δημιουργικό χώρο, προσπαθήστε να είστε ανεξάρτητοι αλλά και πιο δραστήριοι με όσα καταπιάνεστε, υπερασπίστε αυτό που θέλετε να πετύχετε, αποδείξτε τι αξίζετε σε όσους σας αμφισβητούν. Μην ξεχνάτε όμως και τους δικούς σας ανθρώπους και δείξτε μεγαλύτερη κατανόηση σε ό,τι διαδραματίζεται στο οικογενειακό περιβάλλον από το οποίο το τελευταίο καιρό είστε λίγο απόντες. Διεκδικήστε λοιπόν αυτούς που αγαπάτε. Τέλος, σας δίνεται η ευκαιρία να εξωραΐσετε τον προσωπικό σας χώρο.

Ιχθύς

Μεταβατικό αυτό το διάστημα με επίκεντρο την πανσέληνο η οποία φέρνει αλλαγές σε βασικούς τομείς της ζωής σας. Σχέσεις με αγαπημένα πρόσωπα παίρνουν μεγαλύτερη διάσταση, ανεβαίνει το ηθικό στους ελεύθερους επαγγελματίες του ζωδίου σας, ακόμα και αν ανήκετε στην εξαίρεση του κανόνα διαδραματίζονται γεγονότα που σας ανεβάζουν ψυχολογικά, καινούργιες γνωριμίες σας βοηθούν να νιώσετε υποστήριξη και αγάπη, συνεργάτες και συγγενείς παίζουν κάποιο ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή σας, πολλά θα κριθούν από τη δική σας πρωτοβουλία. Φανείτε ακόμα μια φορά υπομονετικοί στον οικονομικό τομέα που παραμένει ευάλωτος.



Πηγή: skai.gr

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