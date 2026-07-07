Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχαιρετά μία και καλή το Μουντιάλ για το υπόλοιπο της καριέρας του, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να έχει ήδη αποκαλύψει ότι η φετινή διοργάνωση θα είναι και η τελευταία του.

Η Πορτογαλία δεν κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από την Ισπανία.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης ο CR7 ξέσπασε σε λυγμούς, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να στέκεται ωστόσο στο πλάι του, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον άλλοτε ποδοσφαιριστή στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ζινεντίν Ζιντάν:

«Ένιωσα τεράστιο πόνο βλέποντάς τον να κλαίει μετά το τελικό σφύριγμα. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν αφορούσε πλέον τον ίδιο προσωπικά, αλλά τη χώρα του. Ποιος άνδρας αγαπά την πατρίδα του περισσότερο από τον εαυτό του, σε σημείο να παίζει μέχρι τα 41 του χρόνια για να κατακτήσει αυτόν τον τίτλο γι’ αυτήν; Ακόμα κι αν δεν τον κέρδισε.

Κι όμως, κάποιοι θα βρουν λόγους να τον επικρίνουν. Ελπίζω μόνο ο Κριστιάνο να συνειδητοποιήσει ότι η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, αλλά δεν καθορίζει τη μεγαλοσύνη ενός ποδοσφαιριστή.

Αυτό που έχει καταφέρει σε αυτό το άθλημα ξεπερνά κατά πολύ έναν απλό τίτλο. Τα ρεκόρ του, το σταθερό του επίπεδο, η νοοτροπία του και ο τρόπος με τον οποίο αγωνίστηκε για πάνω από δύο δεκαετίες... αυτό είναι κάτι που το ποδόσφαιρο ίσως να μην ξαναδεί ποτέ.

Είχα την τύχη να κερδίσω το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά μπορώ να πω ειλικρινά ότι ποτέ δεν έφτασα στο επίπεδο σταθερότητας και μακροβιότητας που έχει επιδείξει ο Κριστιάνο καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Λίγοι παίκτες θα φτάσουν σε αυτό το επίπεδο.

Μετά από χρόνια, ο κόσμος δεν θα θυμάται τον Κριστιάνο μόνο για τους τίτλους που κέρδισε ή δεν κέρδισε, αλλά επειδή άλλαξε τα πρότυπα της μεγαλοσύνης.

Για μένα, θα μείνει για πάντα στη μνήμη ως ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές της ιστορίας, και τίποτα από όσα συνέβησαν σήμερα δεν θα το αλλάξει αυτό ούτε στο ελάχιστο».

🥺🚨 زين الدين زيدان يعلق على بكاء كريستيانو رونالدو بعد صافرة نهاية المباراة:



🗣️ «شعرتُ بألمٍ شديدٍ لرؤيته يبكي بعد صافرة النهاية. كان واضحًا أن الأمر لم يعد يتعلق به شخصيًا، بل ببلده. أي رجلٍ يُحب وطنه أكثر من نفسه لدرجة أنه لعب حتى سن الـ41 ليُحقق له هذا اللقب؟ حتى وإن لم… pic.twitter.com/Wwybgv1z38 — جنون الكالتشيو (@Azuri99) July 6, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.