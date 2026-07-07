Ρούτε: «Ο Τραμπ είχε δίκιο για τις αμυντικές δαπάνες και την ενίσχυση του ΝΑΤΟ»

Ένθερμη στήριξη στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ για το ΝΑΤΟ παρείχε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, καθώς, σε συνέντευξή του, υποστήριξε, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δίκιο να πιέζει τους συμμάχους να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες και να εκσυγχρονίσουν τις ένοπλες δυνάμεις τους.

Μιλώντας στο podcast «The Conversation with Dasha Burns» του POLITICO, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ρούτε δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μου αρέσει αυτός ο άνθρωπος. Νομίζω ότι αυτό που κάνει για το ΝΑΤΟ είναι εξαιρετικά θετικό». Οι δηλώσεις του αποτελούν μια ξεκάθαρη υποστήριξη στις θέσεις του Τραμπ, οι οποίες κατά καιρούς έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις μεταξύ των συμμάχων.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκφράσει ανησυχίες για τη δέσμευση του Αμερικανού προέδρου στη Συμμαχία, μετά τις δηλώσεις του για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, τις αμφιβολίες του σχετικά με την υποχρέωση συλλογικής άμυνας του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, τις επιθέσεις του εναντίον Ευρωπαίων ηγετών, αλλά και την απόφαση για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ουσιαστικά πετυχαίνει αυτό που οι Αμερικανοί πρόεδροι προσπαθούν να επιτύχουν από την εποχή του Αϊζενχάουερ: να εξισορροπήσουν τις αμυντικές δαπάνες μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης», ανέφερε ο Ρούτε.

Ρούτε: Μεταμορφωτική η φετινή Σύνοδος για το ΝΑΤΟ

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε τη φετινή Σύνοδο «μεταμορφωτική» για τη Συμμαχία, καθώς όπως είπε αναμένεται να οδηγήσει σε νέες επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ σε κρίσιμα αμυντικά προγράμματα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα 31 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν δεσμευθεί τα τελευταία δύο χρόνια για νέα προγράμματα και επενδύσεις στην άμυνα ύψους 250 δισ. δολαρίων, ενώ αναμένονται νέες συμφωνίες και ανακοινώσεις.

Η αύξηση των αμυντικών δαπανών πραγματοποιείται ενώ ο Τραμπ απαιτεί από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος, καθώς η Ουάσινγκτον στρέφει την προσοχή της περισσότερο στην ασφάλεια του αμερικανικού εδάφους και, κατά δεύτερον στην περιοχή του Ειρηνικού.

Ο Ρούτε τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν σημαντικά τις στρατιωτικές τους δυνατότητες, ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την άμυνα της ηπείρου.

«Στόχος ένα ΝΑΤΟ που δεν θα εξαρτάται υπερβολικά από τις ΗΠΑ»

«Πρέπει να οικοδομήσουμε ένα ΝΑΤΟ βιώσιμο, το οποίο δεν θα εξαρτάται υπερβολικά από τις ΗΠΑ. Μια ισχυρότερη Ευρώπη σημαίνει ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ, όπου οι Ευρωπαίοι και οι Καναδοί αναλαμβάνουν ουσιαστικότερο ρόλο», δήλωσε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, η πίεση από τον Τραμπ δεν είναι ο μοναδικός λόγος για την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών. Καθοριστικό παράγοντα αποτελεί επίσης η απειλή που, όπως υποστηρίζουν οι χώρες του ΝΑΤΟ, προέρχεται από τη Ρωσία.

Οι σύμμαχοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη στήριξη προς την Ουκρανία με οικονομική βοήθεια και στρατιωτικό εξοπλισμό, ενώ παράλληλα ενισχύουν τις δικές τους άμυνες για την αποτροπή πιθανής ρωσικής επίθεσης.

«Πρέπει να το κάνουμε εξαιτίας της ρωσικής απειλής και βλέπουμε τι κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η προστασία του 1 δισεκατομμυρίου ανθρώπων που ζουν στις χώρες του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία, την ενίσχυση της Κίνας και τη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας, Κίνας, Βόρειας Κορέας και Ιράν.

Ο Τραμπ έχει επίσης επικρίνει τη στάση πολλών Ευρωπαίων συμμάχων σχετικά με τον πόλεμο που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ξεκίνησε εναντίον του Ιράν. Σε συνάντησή του με τον Ρούτε στον Λευκό Οίκο είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «απογοητεύτηκαν» από την έλλειψη βοήθειας των συμμάχων.

Η στάση της Ευρώπης στον πόλεμο κατά του Ιράν

Ο Ρούτε, ωστόσο, υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη αποτέλεσε κρίσιμη βάση για τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, η Ρουμανία έκλεισε το μεγαλύτερο εμπορικό της αεροδρόμιο ώστε να διευκολύνει τις αμερικανικές πτήσεις, ενώ χιλιάδες αεροσκάφη απογειώθηκαν από ευρωπαϊκές βάσεις.

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ προσέρχεται στη Σύνοδο της Άγκυρας με «αισιοδοξία», αλλά και με προβληματισμό για το Ιράν, εκτιμώντας ότι παρά τις εντάσεις μπορεί να υπάρξει περιθώριο για μια νέα πορεία.

Ο Μαρκ Ρούτε επέμεινε ότι, παρά τις διαφωνίες, η Συμμαχία παραμένει ενωμένη με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως πλήρη εταίρο.

«Ο πρόεδρος έχει δίκιο ότι υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου μπορεί να είναι απογοητευμένος. Όμως, αν δούμε τη συνολική εικόνα, αυτό που κάνουν οι Ευρωπαίοι είναι τεράστιο», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Πηγή: skai.gr

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