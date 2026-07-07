Ford Kuga FHEV: Το SUV που τα έχει όλα στην καλύτερη τιμή της αγοράς

Προσφέροντας μια μοναδική σχέση τιμής/αξίας και συνολικού κόστους χρήσης, το Ford Kuga FHEV αποτελεί σήμερα μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία του, συνδυάζοντας όσο κανένα άλλο την προηγμένη υβριδική τεχνολογία με την πολυμορφικότητα και τον SUV χαρακτήρα.

Το υβριδικό σύστημα κίνησης έχει εξελιχθεί από την Ford με γνώμονα να προσφέρει οικονομία και επιδόσεις. Στην καρδιά του βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός βενζινοκινητήρας μεγάλου κυβισμού, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τον θερμοδυναμικό κύκλο Atkinson - μία λύση που αξιοποιείται με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στα πλέον σύγχρονα υβριδικά συστήματα κίνησης. Σε σχέση με ένα τυπικό κινητήρα που λειτουργεί με τον παραδοσιακό κύκλο Otto, αυτή η τεχνολογία καύσης εξασφαλίζει υψηλότερη θερμική απόδοση αλλά και πιο αποτελεσματική αξιοποίηση της ενέργειας του καυσίμου, με αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση της κατανάλωσης και τη μείωση των εκπομπών CO₂.

Αυτός ο κινητήρας 2,5 λίτρων συνεργάζεται με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, καθώς και με μία μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 1,1 kWh που επαναφορτίζεται αυτόματα κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα, χωρίς να απαιτείται σύνδεση σε εξωτερική πηγή για τη φόρτισή της. Επίσης, ο 4κύλινδρος κινητήρας μπορεί να τροφοδοτεί και αυτός με ενέργεια την μπαταρία, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλουν. Με την συνδυαστική του απόδοση να ανέρχεται στους 183 ίππους, το υβριδικό αυτό σύστημα προσφέρει όχι μόνο άμεση επιτάχυνση και ομαλή λειτουργία, αλλά και υψηλή οδηγική άνεση, με το προηγμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας να επιλέγει συνεχώς τον αποδοτικότερο τρόπο λειτουργίας. Αυτό επιτρέπει στο υβριδικό Kuga 2.5L FHEV να κινείται για το 64% των καθημερινών διαδρομών αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, έχοντας στο πλευρό του ένα αυτόματο κιβώτιο CVT για ακόμα καλύτερη αποδοτικότητα και ευκολία στην οδήγηση σε όλες τις συνθήκες.

Την ίδια στιγμή, η πρακτικότητα και πολυμορφικότητα αποτελούν δύο από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Ford Kuga FHEV. Η ευρύχωρη καμπίνα του, οι άνετοι χώροι για όλους τους επιβάτες και τα συρόμενα πίσω καθίσματα εξασφαλίζουν εύκολη προσαρμογή του εσωτερικού στις εκάστοτε ανάγκες, αυξάνοντας είτε τον χώρο για τα πόδια είτε τη χωρητικότητα του χώρου αποσκευών. Έτσι, το υβριδικό Ford Kuga ανταποκρίνεται με την ίδια ευκολία στις χωροταξικές απαιτήσεις της καθημερινότητας αλλά και στις μεταφορικές ανάγκες ολόκληρης της οικογένειες στα μεγάλα ταξίδια, προσφέροντας κορυφαία λειτουργικότητα χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση.

Με τη δυναμική του σχεδίαση, την υψηλή θέση οδήγησης και την ποιοτική κατασκευή του, το Ford Kuga FHEV προσφέρει όλα όσα περιμένουν οι πελάτες από ένα σύγχρονο όχημα με χαρακτήρα SUV. Η εξαιρετική περιμετρική ορατότητα, η χαρακτηριστική οδηγική συμπεριφορά των μοντέλων της Ford και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού δημιουργούν ένα σύνολο που εμπνέει αυτοπεποίθηση και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Παράλληλα, η ρύθμιση της ανάρτησης εξασφαλίζει όχι μόνο κορυφαία επίπεδα άνεσης, αλλά και τη γνώριμη οδηγοκεντρική αίσθηση Ford σε κάθε διαδρομή.

Με προσιτή τιμή αγοράς, μειωμένο κόστος χρήσης και προνομιακούς όρους απόκτησης

Με νέα, ακόμα πιο ελκυστική τιμή 31.494€, το Ford Kuga FHEV τοποθετείται στα επίπεδα κόστους της βενζινοκίνητης έκδοσης καθιστώντας την προηγμένη υβριδική τεχνολογία ακόμη πιο προσιτή για όλους εκείνους που αναζητούν σήμερα ένα εξαιρετικά αποδοτικό, ευρύχωρο και προηγμένο οικογενειακό SUV. Ταυτόχρονα, παρά τον κυβισμό των 2,5 λίτρων, το νέο φορολογικό πλαίσιο διαμορφώνει την ετήσια αντικειμενική δαπάνη (τεκμήριο) στα 2.000€, ενώ και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης περιορίζεται στα μόλις 100€. Παράλληλα, χάρη στις χαμηλές εκπομπές CO₂ που φτάνουν μόλις τα 122 gr/km, τα τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά, ολοκληρώνοντας ένα πακέτο που καθιστά το Ford Kuga FHEV μία από τις πιο συμφέρουσες προτάσεις στην κατηγορία των μεσαίων SUV.

Επιπλέον από τα παραπάνω, η Ford καθιστά ακόμα πιο εύκολη και προσιτή την απόκτηση του Ford Kuga FHEV είτε μέσω χρηματοδότησης Ford Finance με χαμηλότοκο επιτόκιο, είτε μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης Ford Lease, με εξαιρετικά ανταγωνιστικό μηνιαίο μίσθωμα.

Πηγή: skai.gr

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