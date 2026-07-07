Τη σύμβαση για την υλοποίηση ενός μείζονος σημασίας αντιπλημμυρικού έργου, την κατασκευή αγωγών ομβρίων στην Άνω Γλυφάδα, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσία του Δημάρχου Γλυφάδας Γιώργου Παπανικολάου, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Το έργο, προϋπολογισμού 2,81 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, αποσκοπεί στην αποτελεσματική θωράκιση μιας εξαιρετικά ευαίσθητης περιοχής, που έχει πληγεί επανειλημμένως κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, ενώ πρόσφατα είχε χάσει τη ζωή της μία κάτοικος στην καταιγίδα του περασμένου Ιανουαρίου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των εργασιών θα τοποθετηθούν αγωγοί από τσιμεντοσωλήνες συνολικού μήκους 3,8 χλμ στην περιοχή που ορίζεται από τις οδούς Κυνουρίας, Αιγαίου, Λασιθίου, Προφήτη Ηλία, Αρετής, Αριστείδου, Αριστίππου, Λ. Βουλιαγμένης, Α. Παπανδρέου, Αριστομένους, Ιθάκης και Πυθαγόρα.

«Οι φονικές πλημμύρες του περασμένου χειμώνα, επιβεβαίωσαν με τον πιο τραγικό τρόπο το γεγονός ότι η κλιματική κρίση δεν επιδέχεται καθυστερήσεων και αναβολών. Οι δυο βαθμοί της Αυτοδιοίκησης ενώνουμε δυνάμεις και επιταχύνουμε διαδικασίες για να θωρακίσουμε αποτελεσματικά αυτή την πολύπαθη περιοχή, ώστε να μην θρηνήσουμε ποτέ ξανά ανθρώπινες απώλειες» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Πριν από ενάμιση χρόνο, όταν επισκέφθηκα τη Γλυφάδα, δεσμεύτηκα ότι θα δώσουμε οριστική λύση στο πρόβλημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής, αντιμετωπίζοντας την αδράνεια και την αδιαφορία δεκαετιών. Σήμερα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης ένα κρίσιμο έργο, που αποτελεί ένα μόνο μικρό μέρος του ολιστικού σχεδίου μας για την εκτέλεση 55 μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων και 9 παρεμβάσεων μέχρι το 2028. Και με το 60% σχεδόν αυτού του σχεδίου να είναι ήδη δρομολογημένο, είμαστε αισιόδοξοι και περήφανοι, γιατί μέρα με τη μέρα κερδίζουμε το στοίχημα για μια ασφαλή και ανθεκτική Αττική - και στις 66 ξεχωριστές γειτονιές της.

Σε αυτή την κατεύθυνση και σε στενή συνεργασία με τον δραστήριο δήμαρχο και φίλο Γιώργο Παπανικολάου, προχωράμε παράλληλα στην οριοθέτηση και διευθέτηση των ρεμάτων Λυκορέματος και Ευρυάλης, αλλά και σε μία επιπλέον κρίσιμη αντιπλημμυρική παρέμβαση στην οδό Δερβανακίων, με συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν 1 εκατ. ευρώ. Και δεν σταματάμε εδώ. Δημιουργούμε ένα ασφαλές τοπικό οδικό δίκτυο, σε ένα από τα πιο επιβαρυμένα σημεία της Αττικής, με την κατασκευή 45.000 τ.μ. σύγχρονων και απόλυτα προσβάσιμων πεζοδρομίων, αλλά και με νέα ασφαλτόστρωση συνολικού μήκους άνω των 9 χλμ., επενδύοντας περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ. Βήμα με το βήμα, βάζουμε τα θεμέλια για την Αττική του αύριο, μια πρωτεύουσα Περιφέρεια με ποιότητα ζωής και ασφάλεια».

Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου δήλωσε: «Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για τον Δήμο μας, ύστερα και από τα όσα συνέβησαν τον περασμένο Ιανουάριο, με το άνευ προηγουμένου ραγδαίο καιρικό φαινόμενο που επέφερε όλα εκείνα τα πλημμυρικά φαινόμενα στην πόλη. Οι αγωγοί ομβρίων στην Άνω Γλυφάδα είναι ένα αντιπλημμυρικό έργο το οποίο έχει προγραμματιστεί εδώ και τρία χρόνια - και πλέον ξεκινά. Αποτελεί στοίχημα για όλους μας η πιο γρήγορη, άρτια και σωστή υλοποίησή του. Ευχαριστούμε πολύ την Περιφέρεια Αττικής. Είναι δεδομένο ότι για τα θέματα αυτά η συνεργασία δήμων και Περιφέρειας πρέπει να είναι πολύ στενή - και είναι. Γιατί δεν έχει νόημα να βάζουμε εμείς, ως Δήμοι, αγωγούς και φρεάτια αν δεν συνεργαζόμαστε με την Περιφέρεια, η οποία έχει την εποπτεία των κεντρικών αγωγών και γνωρίζει πού θα πρέπει να καταλήγουν τα όμβρια και αν επαρκούν οι αποδέκτες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει αυτή η στενή συνεργασία. Και πράγματι υπάρχει. Και εφόσον έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση, μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε».

Πηγή: skai.gr

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