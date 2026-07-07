Ο Ρούτε ανακοίνωσε επενδύσεις 40 δισ. δολαρίων τα επόμενα 5 χρόνια σε συστήματα αντι-drone

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ρούτε ανακοίνωσε σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των αμυντικών εξοπλισμών, με στόχο να ενισχυθεί η αμυντική ικανότητα της Ευρώπης και να πειστεί ο Ντόναλντ Τραμπ για την αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων

Οι σύμμαχοι σχεδιάζουν να επενδύσουν περισσότερα από 40 δισ. δολάρια σε ικανότητες αντι-drone τα επόμενα 5 χρόνια

Υπογράφηκε επιστολή προθέσεων για την αγορά έως και πέντε drone επιτήρησης Grumman MQ-4C Triton από τη Northrop, με τη συμμετοχή Νορβηγίας, Φινλανδίας, Γερμανίας και Δανίας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε σήμερα πολλά συμβόλαια εξοπλισμών, με την ελπίδα να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως οι Ευρωπαίοι είναι αποφασισμένοι να ενισχύσουν τις αμυντικές ικανότητές τους, κατά την πρώτη ημέρα της συνόδου κορυφής της συμμαχίας που διεξάγεται στην Άγκυρα.

Ο Μαρκ Ρούτε είπε ότι οι σύμμαχοι θα επενδύσουν περισσότερα από 40 δισ. δολάρια σε ικανότητες αντι-drone τα επόμενα 5 χρόνια. Ανακοίνωσε ακόμη ότι οι σύμμαχοι θα αγοράσουν έως και πέντε drone επιτήρησης Grumman MQ-4C Triton της Northrop, με τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία και τη Δανία να υπογράφουν επιστολή προθέσεων για την αγορά.

🆕 NATO's Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Force just got stronger



The Alliance is adding up to 5⃣ Triton uncrewed aircraft that will help detect threats early, protect sea lines of communication & support Arctic operations.



🔗 https://t.co/jrSCfDfdXR#NATOsummit pic.twitter.com/VyJPJIbKHE — NATO (@NATO) July 7, 2026

Πρόκειται για την πρώτη αγορά από τη Συμμαχία μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) Triton, τα οποία θα συμπληρώσουν τον τρέχοντα στόλο του ΝΑΤΟ που αποτελείται από drones επιτήρησης και αναγνώρισης RQ-4D Phoenix, τα οποία εδρεύουν στην Αεροπορική Βάση Σιγκονέλα στη Σικελία της Ιταλίας.

Τόσο τα Triton όσο και τα Phoenix θα χρησιμοποιηθούν για το πρόγραμμα χερσαίας επιτήρησης του ΝΑΤΟ. Και οι δύο τύποι drones βασίζονται στο Global Hawk της Northrop που έχει εκπέτασμα πτερύγων 35,4 μέτρα και μπορεί να μένει στον αέρα για περισσότερες από 30 ώρες.

Μιλώντας σε φόρουμ αμυντικής βιομηχανίας πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ρούτε είπε πως οι πληροφορίες, η επιτήρηση και η αναγνώριση είναι κρίσιμης σημασίας για τη Συμμαχία.

Δέκα αεροσκάφη επιτήρησης

Ο Ρούτε είπε ακόμη ότι το ΝΑΤΟ θα αγοράσει έως δέκα αεροσκάφη επιτήρησης GlobalEye από τη Saab προκειμένου να αντικαταστήσουν τον γηρασμένο στόλο αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης AWACS, επιλέγοντας μία σουηδική ανταγωνιστική εταιρία αντί της αμερικανικής Boeing.

Εξάλλου, ένα δεύτερο Airbus A330 MRTT θα προστεθεί στον πολυεθνικό στόλο ανεφοδιασμού εν πτήσει, είπε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας.

Το Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) είναι ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος και αεροσκάφος ανεφοδιασμού.

Με αυτήν την παράδοση, ο στόλος του ΝΑΤΟ προσεγγίζει τον στόχο του για έναν πλήρη στόλο 12 αεροσκαφών, διευκρίνισε.

Οι σύμμαχοι δεσμεύονται να εργαστούν από κοινού για να αποκτήσουν, αποθηκεύσουν, μεταφέρουν και διαχειριστούν αποθέματα κρίσιμων αμυντικών υλικών, είπε ακόμη ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Ο Ρούτε είπε πως η πρωτοβουλία περιλαμβάνει το Βέλγιο, τον Καναδά, τη Δανία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Ισπανία, τη Σουηδία και την Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

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