Ρόδος: Νεκρός σε τροχαίο 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής στις διακοπές του

Η είδηση του θανάτου του 19χρονου Τσέχου ποδοσφαιριστή Ντέιβιντ Γέραμπεκ έχει προκαλέσει θλίψη τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τσεχία. Ο νεαρός αθλητής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, όπου βρισκόταν για τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με τη σύντροφό του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες και δημοσίευμα της «Δημοκρατικής», το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στην περιοχή των Αφάντου. Ο 19χρονος είχε βγει για το καθημερινό του τζόκινγκ όταν, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγάκι.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του. Ο 61χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη από την Αστυνομία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Βαρύ πένθος στην ομάδα του

Ο Ντέιβιντ Γέραμπεκ αγωνιζόταν στις ομάδες υποδομής και στη Β' ομάδα της τσεχικής ΣΚ Αρτίς Μπρνο. Με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο σύλλογος αποχαιρέτησε τον νεαρό ποδοσφαιριστή, κάνοντας λόγο όχι μόνο για έναν ιδιαίτερα ταλαντούχο αθλητή, αλλά και για έναν άνθρωπο που ξεχώριζε για τον χαρακτήρα του.

Στο μήνυμά της, η ομάδα ανέφερε ότι ο Γέραμπεκ έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο εξωτερικό, προσθέτοντας ότι θα τον θυμάται πάντοτε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη.

Συγκλονίζει το αντίο της συντρόφου του

Ο 19χρονος είχε ταξιδέψει στη Ρόδο μαζί με τη σύντροφό του, Πάβλα Έλλα Παβλίτσκοβα, φοιτήτρια σχεδίου μόδας και υποψήφια για τον τίτλο «Μις Τσεχία 2026», για λίγες ημέρες ξεκούρασης.

Μετά την τραγική είδηση, η νεαρή γυναίκα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κοινές φωτογραφίες τους, συνοδεύοντάς τες με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

«Αγάπη μου. Για πάντα! Θα σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά για πάντα. Θα ζήσω για σένα. Ήσουν τα πάντα για μένα και πάντα θα είσαι. Δεν έχω λόγια… Ήμασταν τόσο χαρούμενοι», έγραψε, εκφράζοντας τον αβάσταχτο πόνο της για την απώλεια του ανθρώπου με τον οποίο βρισκόταν στη Ρόδο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 19χρονο ποδοσφαιριστή.



Πηγή: skai.gr

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