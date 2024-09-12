Άννα Διαμαντοπούλου: Πρότεινε άμεση συμφωνία για τη διεξαγωγή debate

Με την επίσημη ανακήρυξη των 6 υποψηφίων για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, από την ΕΔΕΚΑΠ, το απόγευμα, η Αννα Διαμαντοπούλου κάλεσε τους υπόλοιπους υποψηφίους να συμφωνήσουν στη διεξαγωγή του debate.

Η υποψήφια για την ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ ανέφερε σε δήλωσή της: «Tώρα που οριστικοποιήθηκε ποιοι είναι οι επίσημοι υποψήφιοι για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, στις εκλογές της 6ης Οκτωβρίου, προσκαλώ και προκαλώ τους συνυποψήφιους μου σε ένα πρώτο debate με κύριο θέμα:

Τι είναι η Κεντροαριστερά σήμερα;

Τι πρεσβεύει η σοσιαλδημοκρατία στον 21ο αιώνα;

Πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας μας αυτές τις έννοιες;

Τι λέμε στις νεότερες και αποστασιοποιημένες από την πολιτική γενιές ότι πραγματικά εκφράζει η κεντροαριστερά που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ ακόμη και τα μερίδια του ΣΥΡΙΖΑ».

Όπως υπογράμμισε η κ. Διαμαντοπούλου «είναι ένα πρώτο ξεκίνημα για να επαναφέρουμε την πολιτική στο προσκήνιο και τα πιστεύω μας στο επίκεντρο.

Να επαναπροσεγγίσουμε παλιούς φίλους και συντρόφους και να προσελκύσουμε νέους στις δικές μας απόψεις για την αντιμετώπιση των ποικιλόμορφων και πολυεπίπεδων προβλημάτων του σήμερα και του αύριο.

Ελπίζω στην ανταπόκριση όλων, ως προάγγελο του Μεγάλου ΠΑΣΟΚ που όλοι δηλώνουμε ότι επιδιώκουμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.