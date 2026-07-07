Στα όρια μίας διπλωματικής κρίσης έφτασαν η Γαλλία και η Παραγουάη, με αφορμή τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους συνάντησης στο Μουντιάλ του 2026. Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας Κιλιάν Εμπαπέ σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, μετά το τέλος της συνάντησης, δήλωσε ό,τι οι Γάλλοι ποδοσφαιριστές «χρειάστηκε να βάλουν τα χέρια τους στα σκατά».

Στη δήλωση αυτή αντέδρασε με ρατσιστικά σχόλια η Παραγουανή γερουσιαστής Σελέστ Αμαρίγια, η οποία μεταξύ άλλων δήλωσε ότι «αυτός ο ηλίθιος δεν έμαθε καν να γράφει. Αντί να θηλάζει μητρικό γάλα, θήλαζε καρύδες, και τα πιο μορφωμένα όντα που άκουσε ποτέ ήταν χιμπατζήδες», συμπληρώνοντας ότι είναι «ένας Καμερουνέζος, προϊόν αποικιοκρατίας, που προσπαθεί απεγνωσμένα να περάσει για Γάλλος».

Πρόκειται «για μία αξιοκαταφρόνητη γυναίκα, ανάξια της θέσης της», ήταν η αντίδραση του Κιλιάν Εμπαπέ ο οποίος έλαβε την υποστήριξη του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Ο πρόεδρος της Παραγουάης έγραψε στον Γάλλο πρόεδρο σχετικά, καταδικάζοντας τα σχόλια που έγιναν, όπως και το υπουργείο Εξωτερικών της Παραγουάης», δήλωσε η γαλλική προεδρία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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