Τις επιφυλάξεις του για τον φιλικό αγώνα τένις ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον πρόεδρο των «Δημοκρατών», Στέφανο Κασσελάκη, εξέφρασε ο υφυπουργός Οικονομικών και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Μιλώντας στο MEGA, ο κ. Μαρκόπουλος εκτίμησε ότι ο υπουργός Υγείας θα έπρεπε να επικεντρώνεται στα καθήκοντά του, αντί να συμμετέχει σε μια αθλητική συνάντηση με έναν πολιτικό αντίπαλο, ο οποίος – όπως ανέφερε – έχει επιτεθεί προσωπικά στον πρωθυπουργό και διατηρεί δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος.

«Ο Άδωνις θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθεί από το να παίζει τένις με πολιτικό μας αντίπαλο, που έχει εξυβρίσει τον πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη όπως εγώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, για να εξηγήσει τη θέση του, διερωτήθηκε αν θα ήταν αποδεκτό να έπαιζε ο ίδιος τάβλι με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη, σημειώνοντας ότι εκείνος επιτίθεται σε καθημερινή βάση στον Άδωνι Γεωργιάδη. «Φαντάζεστε εμένα να παίζω τάβλι με τον Πολάκη που καθημερινά καθυβρίζει τον Γεωργιάδη;» ανέφερε.

Κασσελάκης: Η πολιτική αντιπαράθεση δεν σημαίνει προσωπική εμπάθεια

Στον Δημήτρη Μαρκόπουλο απάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης κατηγορώντας τον ότι «διαστρεβλώνει την πραγματικότητα».

Όπως αναφέρει, δε, «η πολιτική αντιπαράθεση δεν σημαίνει προσωπική εμπάθεια. Αν επιλέξω να παίξω τένις με έναν πολιτικό αντίπαλο, αυτό δεν ακυρώνει ούτε την κριτική μου προς τη Νέα Δημοκρατία ούτε το δικαίωμά μου να προσφεύγω στη Δικαιοσύνη όταν θεωρώ ότι έχω συκοφαντηθεί. Όποιος πιστεύει ότι η πολιτική πρέπει να μετατρέπεται σε προσωπικό μίσος και κοινωνικό αποκλεισμό, κάνει λάθος. Την αντιπολίτευση την κάνουμε με επιχειρήματα, αποκαλύψεις και θεσμικές διαδικασίες. Όχι με εμπάθεια και λάσπη».

Ολόκληρη η ανάρτηση Κασσελάκη

Όχι, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν θα σας επιτρέψω να διαστρεβλώνετε την πραγματικότητα.

Δεν σας εξύβρισα. Κάθε δημόσια καταγγελία μου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία στηρίχθηκε σε στοιχεία και γεγονότα. Το ίδιο συνέβη και στην υπόθεση Λαζαρίδη, η οποία οδήγησε, έστω και καθυστερημένα, στην αποπομπή του.

Όσο για την προσωπική μας αντιπαράθεση, δεν βρισκόμαστε στα δικαστήρια επειδή σας άσκησα κριτική. Βρισκόμαστε εκεί επειδή μιλήσατε δημόσια για «γκρίζες μπίζνες». Να προσέχετε όταν αναφέρεστε σε αυτοδημιούργητους απόδημους. Τώρα θα πρέπει να αποδείξετε στα δικαστήρια πώς οι επιχειρηματικές μου επιδόσεις, που είναι αναρτημένες στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και ελεγμένες από την Deloitte, αποτελούν «γκρίζες μπίζνες» στην χώρα που εσείς γίνατε υφυπουργός Οικονομικών. Good luck with that!

Παρότι σας δόθηκε η ευκαιρία να το ανακαλέσετε, δεν το πράξατε. Αν θεωρείτε σήμερα ότι οι αναφορές αυτές δεν έπρεπε να είχαν γίνει, μπορείτε ακόμη και τώρα να ανασκευάσετε, ιδίως καθώς η εκδίκαση της υπόθεσης πλησιάζει.

Και κάτι ακόμη. Η πολιτική αντιπαράθεση δεν σημαίνει προσωπική εμπάθεια. Αν επιλέξω να παίξω τένις με έναν πολιτικό αντίπαλο, αυτό δεν ακυρώνει ούτε την κριτική μου προς τη Νέα Δημοκρατία ούτε το δικαίωμά μου να προσφεύγω στη Δικαιοσύνη όταν θεωρώ ότι έχω συκοφαντηθεί.

Όποιος πιστεύει ότι η πολιτική πρέπει να μετατρέπεται σε προσωπικό μίσος και κοινωνικό αποκλεισμό, κάνει λάθος. Την αντιπολίτευση την κάνουμε με επιχειρήματα, αποκαλύψεις και θεσμικές διαδικασίες. Όχι με εμπάθεια και λάσπη.

Πηγή: skai.gr

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