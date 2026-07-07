Πόσο κοστίζει ένα... Στενό;

Η κρίση στο Στενό του Ορμούζ έβαλε στο τραπέζι ένα ερώτημα που μέχρι πριν από λίγους μήνες έμοιαζε αδιανόητο: μπορεί ένα κράτος να βγάζει χρήματα απλώς και μόνο επειδή ελέγχει ένα από τα σημαντικότερα περάσματα του παγκόσμιου εμπορίου;

Η συζήτηση άνοιξε με αφετηρία το Στενό του Ορμούζ, όμως στη συνέχεια μεταφέρθηκε χιλιάδες χιλιόμετρα ανατολικότερα, στο Στενό της Μαλάκκα. Εκεί, όπου περνά σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου, άρχισαν να ακούγονται φωνές ότι η Ινδονησία θα μπορούσε να εξετάσει την επιβολή τελών διέλευσης. Η κυβέρνηση έσπευσε να διαψεύσει ότι υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός, υπενθυμίζοντας πως το διεθνές δίκαιο δεν το επιτρέπει.

Η ουσία, όμως, βρίσκεται αλλού. Όταν ένας θαλάσσιος διάδρομος γίνεται εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης, δεν αλλάζουν μόνο οι ισορροπίες ασφαλείας. Αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη αντιλαμβάνονται την αξία της... γεωγραφίας τους.

Το ερώτημα πλέον είναι αν και πόσο απέχουμε από την εποχή που κάθε στρατηγικό πέρασμα θα αποκτήσει... τιμοκατάλογο. Σε έναν κόσμο όπου οι εμπορικές οδοί μετατρέπονται σε γεωπολιτικά όπλα, η γεωγραφία γίνεται νόμισμα ισχύος.

Εντέλει καταλαβαίνουμε ότι δεν αρκεί να έχεις πετρέλαιο. Πρέπει να κρατάς και το... κλειδί της πόρτας από όπου περνά.

Το μήνυμα Γεραπετρίτη πριν τη Σύνοδο

Δεν ήταν μια τυχαία κοινοβουλευτική παρέμβαση η χθεσινή τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη στη Βουλή. Αντιθέτως, αποτέλεσε το τελευταίο επίσημο σήμα της Αθήνας πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και, όπως έλεγαν διπλωματικές πηγές, είχε σαφή στόχευση.

Ο υπουργός Εξωτερικών επιχείρησε να βάλει τέλος στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τα σενάρια επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζοντας ότι, με τα σημερινά δεδομένα, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα στο αμερικανικό νομικό πλαίσιο. Η αναφορά του ότι οι σχετικοί περιορισμοί εξακολουθούν να ισχύουν και ότι οποιαδήποτε μεταβολή περνά υποχρεωτικά από το Κογκρέσο μόνο τυχαία δεν θεωρείται.

Εξίσου προσεκτικά επιλεγμένη ήταν και η φράση του ότι «η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με δημοσιεύματα», μια έμμεση αλλά σαφής απάντηση στις πληροφορίες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα περί επικείμενων αμερικανοτουρκικών διευθετήσεων.

Η Αθήνα παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις, χωρίς όμως να επενδύει σε διαρροές ή εικασίες. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι το χθεσινό μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών ήταν προσεκτικά διατυπωμένο, ώστε να εκπέμψει ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση λίγο πριν από τις επαφές που θα πραγματοποιηθούν στην Άγκυρα, εκεί όπου τα ελληνοτουρκικά και η αμερικανική στάση αναμένεται να βρεθούν, έστω και παρασκηνιακά, στο επίκεντρο.

«Κάτσε κάτω απ' την μπάρα»

Πριν από 30 χρόνια, στις 26 Ιουλίου 1996, ο Πύρρος Δήμας κατακτούσε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, το δεύτερο -μετά τους Ολυμπιακούς της Βαρκελώνης- χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, στην κατηγορία των 83 κιλών της άρσης βαρών. Η οδηγία/ατάκα τού προπονητή του, Χρήστου Ιακώβου, «κάτσε κάτω από την μπάρα», πέρασε στην Ιστορία.

Ο Γιάννης Σγουρός από την πλευρά του διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (ΕΟΑΒ) και αποχώρησε μετά την Ατλάντα, συνδέοντας το όνομά του με τη «χρυσή εποχή» του αθλήματος στην Ελλάδα. Και σε συνέντευξη του, ο πρώην περιφερειάρχης και υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Αθήνας δεν μάσησε τα λόγια του, δηλώνοντας αφενός ότι εάν το ΠΑΣΟΚ έρθει στην τρίτη θέση στις εκλογές, τότε «οι καμπάνες θα χτυπήσουν για όλους – και για την ηγεσία», αφετέρου ότι η μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ δεν μπορεί να αποκλειστεί, παρά την περί του αντιθέτου απόφαση του συνεδρίου. Πρόκειται για «δηλώσεις ταμπού» για τη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά απηχούν υπαρκτούς προβληματισμούς ορισμένων στελεχών του κόμματος.

Προσώρας το ΠΑΣΟΚ «κάθεται κάτω απ' τη (δημοσκοπική) μπάρα», με τον Γιάννη Σγουρό να μας αφήνει να δούμε φευγαλέα τις ζυμώσεις που θα επακολουθήσουν αν οι επάρατες δημοσκοπήσεις μεταφραστούν σε εκλογική πραγματικότητα.

Ωστόσο, η οδηγία του συνεργάτη του κ. Σγουρού, Χρήστου Ιακώβου, στον Πύρρο Δήμα «να κάτσει κάτω απ' την μπάρα» σήμαινε «σταθεροποιήσου κάτω από το βάρος για να μπορέσει να κάνεις το τελικό “ξεπέταγμα” και να το σηκώσεις».

Μένει να δούμε αν το ΠΑΣΟΚ θα συγκεντρώσει όλη του τη δύναμη για να σηκώσει τα προεκλογικά εμπόδια - ή θα λυγίσει κάτω απ' το βάρος.

Η AI μπήκε στον πόλεμο των τιμών

Για μήνες η μάχη της τεχνητής νοημοσύνης παρουσιαζόταν ως ένας αγώνας δρόμου για το πιο έξυπνο μοντέλο. Ποιος θα φτιάξει την ισχυρότερη μηχανή, ποιος θα πλησιάσει περισσότερο την ανθρώπινη σκέψη, ποιος θα κρατήσει το προβάδισμα.

Όμως η επόμενη μεγάλη μάχη ίσως κριθεί σε κάτι πολύ πιο πεζό: στην τιμή.

Και εδώ μπαίνει δυναμικά ο κινεζικός παράγοντας. Μοντέλα από κινεζικές εταιρείες, όπως η DeepSeek και άλλες πλατφόρμες ανοικτού τύπου, αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος προσφέροντας αντίστοιχες δυνατότητες με σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Για τις επιχειρήσεις η εξίσωση γίνεται απλή: η καλύτερη τεχνολογία δεν είναι απαραίτητα αυτή που φέρει το μεγαλύτερο όνομα, αλλά εκείνη που μπορούν να χρησιμοποιούν καθημερινά χωρίς να εκτοξεύουν τον λογαριασμό.

Και εδώ βρίσκεται το πραγματικό παρασκήνιο. Η OpenAI και η Anthropic δεν αντιμετωπίζουν μόνο έναν ανταγωνιστή που δημιουργεί νέα μοντέλα. Αντιμετωπίζουν μια διαφορετική φιλοσοφία ανάπτυξης: φθηνότερη τεχνητή νοημοσύνη, μεγαλύτερη πρόσβαση και διαρκή πίεση στις τιμές.

Γιατί στην τεχνολογία, όπως και στην οικονομία, η κυριαρχία δεν κρίνεται μόνο από το ποιος φτιάχνει το καλύτερο προϊόν. Κρίνεται από το ποιος μπορεί να το φέρει στα χέρια των περισσότερων.

Πηγή: skai.gr

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