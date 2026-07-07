Έρχονται κι άλλες «βόμβες» στον Παναθηναϊκό. Μετά την άφιξη του Μπράνκου Μπάντιο και την επικείμενη του Ίζακ Μπόνγκα, που θα υποβληθούν σε ιατρικά τεστ και θα υπογράψουν τριετή συμβόλαια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με νέο story του στο Instagram έδωσε κι άλλο… teaser για νέες προσθήκες στον Παναθηναϊκό.

Μιλώντας στο τηλέφωνο και καταγράφοντας τον εαυτό του ο DPG ανέφερε: «Δηλαδή μου λες ότι σήμερα περνάει ιατρικά ο Μπάντιο, ο Μπόνγκα κι αυτός για εξετάσεις… Τον +++, δεν τον λέω, ωραία και τον +++ τον περιμένω να έρθει σε λίγο στο γραφείο».

Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ δεν θέλησε να αποκαλύψει ονόματα αλλά είναι σαφές πως πρόκειται για περιπτώσεις που θα ενθουσιάσουν τον κόσμο του Παναθηναϊκού και θα ενισχύσουν περαιτέρω την ομάδα.

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