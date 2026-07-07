Το ξέσπασμα του Έμπολα στο Κονγκό δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί και εξακολουθεί να εξαπλώνεται, με τη μετάδοση του ιού να πυροδοτείται από την κίνηση του πληθυσμού, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Η ΛΔ Κονγκό έχει επιβεβαιώσει 1.561 κρούσματα, περιλαμβανομένων 506 θανάτων, στο χειρότερο μέχρι σήμερα ξέσπασμα του σπάνιου στελέχους του Έμπολα, του Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχει αποδεδειγμένη θεραπεία.

«Δυστυχώς βρίσκεται ακόμη στη φάση της εξάπλωσης. Θα θέλαμε να πούμε ότι σταθεροποιείται αλλά ειλικρινά δεν μπορούμε ακόμη», δήλωσε στους δημοσιογράφους μέσω τηλεδιάσκεψης η δρ. Αν Ανσια, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στη χώρα, από την Μπούνια, το επίκεντρο της επιδημίας.

Η ίδια είπε ότι παραμένουν σημαντικές προκλήσεις, όπως ότι κάποια από τα κέντρα θεραπείας για τον Έμπολα είναι σχεδόν κορεσμένα με επίπεδα πληρότητας περί το 90%.

Μια άλλη δυσκολία είναι ότι οι εργαζόμενοι που νοσούν στην Μονγκμπουάλου, μια πόλη στην επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, δεν αναζητούν θεραπεία εκεί, αλλά αντίθετα ταξιδεύουν και εξαπλώνουν την ασθένεια σε νέες περιοχές, είπε η ίδια.

«Οι μετακινήσεις του πληθυσμού, η εμμένουσα ανασφάλεια και η ευπάθεια του συστήματος υγείας συνεχίζουν να περιπλέκουν τις προσπάθειες να τεθεί υπό έλεγχο το ξέσπασμα του Έμπολα», κατέληξε η ίδια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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