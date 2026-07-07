Δίκτυο διακίνησε 200.000 πλαστά προφυλακτικά στην Ευρώπη

Διεθνές δίκτυο που διοχέτευσε στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερα από 200.000 πλαστά προφυλακτικά εξάρθρωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), αποκαλύπτοντας μια υπόθεση που δεν αφορά μόνο την παραβίαση εμπορικών σημάτων, αλλά και έναν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Τα προϊόντα, τα οποία προέρχονταν από την Κίνα, φέρεται να διακινούνταν στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας το όνομα και το λογότυπο γνωστής εμπορικής μάρκας, χωρίς ωστόσο η OLAF να αποκαλύψει ποια εταιρεία ήταν ο στόχος της παραποίησης.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία ανακοίνωσε ότι τα συγκεκριμένα προφυλακτικά κατασχέθηκαν σε επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Ρουμανία, τη Σερβία και την Ισπανία, ενώ η έρευνα αποκάλυψε ότι όλα τα φορτία προέρχονταν από τον ίδιο προμηθευτή στην Κίνα.

Δηλώνονταν ως παιχνίδια για να περάσουν τα τελωνεία

Ένα από τα βασικά ευρήματα της έρευνας ήταν ο τρόπος με τον οποίο το δίκτυο προσπαθούσε να παρακάμψει τους ελέγχους των ευρωπαϊκών αρχών.

Σύμφωνα με την OLAF, οι αποστολές είχαν δηλωθεί ψευδώς ως «παιχνίδια», προκειμένου να αποφύγουν τις αυστηρές διαδικασίες ελέγχου που ισχύουν για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα προφυλακτικά δεν θεωρούνται απλά καταναλωτικά προϊόντα, αλλά ιατροτεχνολογικά είδη και υπόκεινται σε αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δοκιμές για αντοχή σε διαρροές, μικροβιακή επιμόλυνση, συμβατότητα των υλικών με τον ανθρώπινο οργανισμό, διαστάσεις, διάρκεια ζωής και σταθερότητα των προϊόντων.

Τα συγκεκριμένα προϊόντα, όμως, είχαν παρακάμψει όλες αυτές τις διαδικασίες, γεγονός που δημιούργησε ανησυχίες για την ασφάλεια όσων ενδεχομένως τα χρησιμοποίησαν.

OLAF: «Δεν είναι ελεγμένα, δεν είναι ασφαλή»

Ο γενικός διευθυντής της OLAF, Πετρ Κλέμεντ, υπογράμμισε τη σοβαρότητα της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι τα παραποιημένα προϊόντα δεν αποτελούν απλώς μια οικονομική απάτη.

«Τα πλαστά προφυλακτικά είναι επικίνδυνα. Δεν έχουν ελεγχθεί, δεν έχουν υποβληθεί σε διαδικασίες ελέγχου και δεν είναι ασφαλή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι η χρήση τους μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία σημείωσε ότι τα προϊόντα αυτά θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο μετάδοσης σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, ανεπιθύμητων κυήσεων, αλλά και έκθεσης των καταναλωτών σε μη ασφαλή υλικά ή χημικές ουσίες.

Η έρευνα έφτασε στον Κινέζο εξαγωγέα

Η OLAF ανακοίνωσε ότι η έρευνα ξεκίνησε μετά από πληροφορίες που προήλθαν από εθνικές αρχές και συνεχίστηκε με ανάλυση δεδομένων και συνεργασία με τελωνειακές υπηρεσίες διαφόρων χωρών.

Με τη συνεργασία των κινεζικών αρχών, οι Ευρωπαίοι ερευνητές κατάφεραν να εντοπίσουν τον εξαγωγέα που βρισκόταν πίσω από τις αποστολές, χωρίς όμως να δημοσιοποιήσουν μέχρι στιγμής την ταυτότητά του.

Παράλληλα, δεν έχει γίνει γνωστό πόσα από τα περισσότερα από 200.000 τεμάχια είχαν ήδη φτάσει σε καταναλωτές πριν εντοπιστούν από τις αρχές, ούτε σε ποιες ακριβώς αγορές είχαν διατεθεί.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το πρόβλημα της διεθνούς διακίνησης πλαστών προϊόντων, καθώς οι παράνομες αλυσίδες εκμεταλλεύονται τις εμπορικές ροές και τις τελωνειακές διαδικασίες για να εισάγουν προϊόντα που μπορεί ακόμη και να απειλήσουν την υγεία των καταναλωτών.



Πηγή: skai.gr

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