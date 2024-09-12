Το απόλυτο χάος έχει προκληθεί -για μία ακόμη φορά- στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις κινήσεις του Στέφανου Κασσελάκη να επιστρέψει στην Κουμουνδούρου και να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία του κόμματος. Αποτέλεσμα των τελευταίων κινήσεων ήταν να ανακοινωθεί έκτακτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ , η οποία ξεκίνησε περίπου στις 20:00, στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου. Την πρόσκληση στα μέλη απέστειλε η γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Ράνια Σβίγκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Στέφανος Κασσελάκης έχει αποφασίσει να δηλώσει «παρών» στη μάχη για την ηγεσία του κόμματος, θέτοντας εκ νέου υποψηφιότητα για την προεδρία.

Συνεργάτες του Στέφανου Κασσελάκη διέψευσαν, ωστόσο, ότι ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του κόμματος θα δώσει το «παρών» στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Ο Στέφανος Κασσελάκης επέστρεψε σήμερα στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το πρωί είχε μια σειρά συναντήσεων με βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Κινήσεις που δείχνουν πως η μάχη θα δοθεί εντός του ΣΥΡΙΖΑ.

Την ίδια στιγμή, στο παρασκήνιο οι κινήσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μανώλης Καπνισάκης τηλεφώνησε στη γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Ράνια Σβίγκου και της έθεσε το εξής ερώτημα: Διοικητικά και ποινικά ποιος έχει την ευθύνη για το κόμμα; Δεν έλαβε επαρκή απάντηση και κατόπιν στη Ράνια Σβίγκου τηλεφώνησε ο Στέφανος Κασσελάκης, θέτοντας ακριβώς το ίδιο ερώτημα.

Η κυρία Σβίγκου κατά πληροφοριες παρέπεμψε τον κ. Κασσελάκη στον διευθυντή του κόμματος Χρήστο Μαυροκεφαλίδη. Στην ίδια ερώτηση, ο κ. Μαυροκεφαλίδης φέρεται να απάντησε στον κ. Κασσελάκη ότι την ευθύνη για το κόμμα την έχεις εσύ, εκτός αν μου υπογράψεις πληρεξούσιο. Και ο Στέφανος Κασσελακης φέρεται να του απαντάει: «Πώς θα σου υπογράψω, αν δεν ξέρω τι αποφάσεις λαμβάνονται;».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.