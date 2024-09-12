Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ), ανακήρυξε επισήμως τους υποψηφίους για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση, η ΕΔΕΚΑΠ αναφέρει ότι ολοκληρώνοντας την Τετάρτη 11/09/2024 τον προβλεπόμενο έλεγχο των υπογραφών που κατατέθηκαν στην Επιτροπή για την ανακήρυξη των υποψηφίων Προέδρων του Κινήματος, διαπίστωσε ότι και οι 6 υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το Καταστατικό και συγκεκριμένα τη συγκέντρωση υπογραφών είτε του 15% των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, είτε της συγκέντρωσης 5000 υπογραφών μελών, σημειώνοντας δέ ότι όλοι οι υποψήφιοι κατέθεσαν μοναδικές υπογραφές πολλαπλάσιες του προβλεπόμενου ορίου για την ανακήρυξή τους.

Κατόπιν αυτών αποφάσισε ομόφωνα ότι ανακηρύσσει ως υποψήφιους για το αξίωμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κατά την εκλογική διαδικασία της 6ης Οκτωβρίου 2024 τους Νίκο Ανδρουλάκη, Παύλο Γερουλάνο, Νάντια Γιαννακοπούλου, Άννα Διαμαντοπούλου, Χάρη Δούκα και Μιχάλη Κατρίνη.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για την ανάδειξη του νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ είχαν καταθέσει τη Δευτέρα επισήμως τις υποψηφιότητές τους με όλους να δηλώνουν ότι έχουν συγκεντρώσει τις απαραίτητες υπογραφές, δηλαδή τουλάχιστον 5.000 υπογραφές ή το 15% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, όπως προβλέπεται από τις καταστατικές απαιτήσεις.

Ειδικότερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, συγκέντρωσε 24.810 υπογραφές και 170 υπογραφές μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

Ο Χάρης Δούκας συγκέντρωσε 100 υπογραφές μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

Ο Παύλος Γερουλάνος παρουσίασε 8.000 υπογραφές και η Αννα Διαμαντοπούλου 5-6.000.

Ο Μιχάλης Κατρίνης συγκέντρωσε περίπου 14.000 υπογραφές και η Νάντια Γιαννακοπούλου 8.500.

Τέλος, ο Γιάννης Κανελλάκης υποστήριξε πως συγκέντρωσε τις απαραίτητες 5.000 υπογραφές, αλλά με επιστολή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας ζητά να μην χρησιμοποιηθεί η συλλογή υπογραφών ως μοναδικό κριτήριο συμμετοχής.

Πηγή: skai.gr

