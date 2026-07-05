«Ο κίνδυνος είναι η Ρωσία να φτάσει σε κατάσταση απελπισίας»: Νησί στη Βαλτική προετοιμάζεται για εισβολή

Μόλις πριν από τέσσερις μήνες, η Έλλα Άντμαν είχε μόλις τελειώσει το σχολείο και δεν είχε κρατήσει ποτέ πριν όπλο. Τώρα, καθώς στέκεται στη σκιά ανάμεσα στις ασκήσεις σε μια στρατιωτική βάση στο Γκότλαντ, το στρατηγικά σημαντικό σουηδικό νησί της Βαλτικής όπου μεγάλωσε, η 19χρονη στρατιώτης κρατά ένα τουφέκι εφόδου. Σε λίγες μέρες, πρόκειται να εκτελέσει την πρώτη της επίσημη αποστολή στη Στοκχόλμη, φρουρώντας τη βασιλική οικογένεια. όπως σημειώνει ο Guardian.

Στην αρχή, η Άντμαν αιφνιδιάστηκε από τη διάρκεια της 15μηνης υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας της, καθώς και από τις εξαντλητικές 16ωρες ημερήσιες ασκήσεις εκπαίδευσης και συμβίωσης με τους άνδρες συναδέλφους της. Με τον καιρό, όμως, άρχισε να προσαρμόζεται. «Ανακαλύπτεις τι πραγματικά μπορείς να αντέξεις και πόσο δυνατοί γίνεστε ως ομάδα», δήλωσε στον Guardian.

Η Άντμαν είναι μία από τους εκατοντάδες στρατεύσιμους που έχουν μεταφερθεί στη βάση κοντά στη μεσαιωνική οχυρωμένη πόλη Βίσμπι, στο πλαίσιο της ταχείας επαναστρατιωτικοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Γκότλαντ - έναν δημοφιλή καλοκαιρινό προορισμό των Σουηδών - στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας επανεξοπλισμού της χώρας.

Το Γκότλαντ βρίσκεται 275 χλμ. από το Καλίνινγκραντ – τον ρωσικό θύλακα μεταξύ Λιθουανίας και Πολωνίας – και 87 χλμ. από τη σουηδική ηπειρωτική χώρα, και θεωρείται ότι βρίσκεται σε ιδανική θέση για τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στη Βαλτική, που μερικές φορές αποκαλείται «θάλασσα του ΝΑΤΟ», από όπου θα μπορεί να επιτεθεί στη Συμμαχία. Ως το μεγαλύτερο νησί της Σουηδίας, με 60.858 κατοίκους και τόπος συνάντησης των πολιτικών ηγετών της χώρας για το Almedalen, ένα ετήσιο φεστιβάλ δημοκρατίας που ξεκίνησε το 1968 από τον Ούλωφ Πάλμε, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός τον επόμενο χρόνο, μια επίθεση θα είχε επίσης τεράστια συμβολική σημασία.

Στα σουηδικά αμυντικά σχέδια για την περίοδο 2025-30, μια αιφνιδιαστική επίθεση κατά του Γκότλαντ – είτε από αέρος είτε από θάλασσα, με στόχο τη δημιουργία ζωνών αεροπορικής και ναυτικής άμυνας στην περιοχή του νησιού – αναφέρθηκε ως μία από τις επτά πιθανές καταστάσεις που απαιτούν προτεραιότητα στον σχεδιασμό. Σύμφωνα με τους επικεφαλής της σουηδικής άμυνας, από το Γκότλαντ είναι δυνατόν να ελέγχονται οι θαλάσσιες και αεροπορικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

«Αν καταφέρεις να ελέγξεις το Γκότλαντ, μπορείς να ελέγξεις και τη Βαλτική Θάλασσα», δήλωσε ο συνταγματάρχης Αντρέας Γκούσταφσον, διοικητής του σουηδικού στρατού στο Γκότλαντ, μετά την επιθεώρηση των στρατευσίμων. «Για αυτό πρέπει να διατηρήσουμε τον έλεγχο του Γκότλαντ – για χάρη της Σουηδίας, αλλά και για χάρη του ΝΑΤΟ», σημείωσε.

Από την ένταξη της Σουηδίας στη συμμαχία, το νησί φιλοξενεί τακτικά ασκήσεις του ΝΑΤΟ.

Αυτή την εβδομάδα, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα επισκεφθούν την Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ (7-8 Ιουλίου), εν μέσω παραπόνων των ΗΠΑ σχετικά με τις ευρωπαϊκές αμυντικές συνεισφορές και με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζει να μαίνεται. Τα τελευταία χρόνια, η Σουηδία έχει επιδείξει έντονη βούληση να αποδείξει τη δέσμευσή της, αυξάνοντας τις αμυντικές της δαπάνες στο 2,8% του ΑΕΠ για το 2026 και στο 3,1% από το 2028, καθώς και τροποποιώντας τους κανόνες για την επέκταση της στρατολόγησης.

Ωστόσο, παρά ταύτα, ενώ μεγάλο μέρος της Ευρώπης σπεύδει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες, ο επανεξοπλισμός αποδεικνύεται δύσκολος, ανέφερε ο Γκούσταφσον. «Το ΝΑΤΟ βρίσκεται επί του παρόντος σε μια σημαντική φάση ανάπτυξης, πράγμα που σημαίνει ότι όλοι αναζητούν στρατιωτικό εξοπλισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απαιτείται χρόνος για την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού, ιδίως συστημάτων πυροβολικού, και λειτουργεί ως περιοριστικός παράγοντας για την επέκταση των δυνατοτήτων μας».

Προς το παρόν, δεν υπάρχει άμεση απειλή «συμβατικής επίθεσης» κατά του Γκότλαντ, δήλωσε ο Γκούσταφσον, καθώς η κατασκοπεία και το σαμποτάζ είναι πιο πιθανά σενάρια, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί. Το νησί θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός ή ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία, πρόσθεσε, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις θα μπορούσαν να στρέψουν τα βλέμματά τους γρήγορα προς τη Φινλανδία και τις χώρες της Βαλτικής. «Ο κίνδυνος είναι πάντα ότι η Ρωσία θα καταλήξει σε κατάσταση απελπισίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η πίεση που δέχεται η Ρωσία, τόσο πιο απελπισμένη μπορεί να γίνει».

Σε περίπτωση επίθεσης από τη Ρωσία, η Σουηδία σκοπεύει να αμυνθεί και να διατηρήσει τον πληθυσμό της σε μεγάλο βαθμό στις θέσεις του. Όταν κινητοποιηθεί, η μαχητική ομάδα που θα προστατεύει το νησί θα αριθμεί περίπου 4.500 άτομα. «Φυσικά, θα υπερασπιστούμε το Γκότλαντ και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εμποδίσουμε τη Ρωσία να αποκτήσει πρόσβαση στο Γκότλαντ», δήλωσε ο Γκούσταφσον.

Η ελπίδα όμως είναι ότι η εκ νέου στρατιωτικοποίηση θα λειτουργήσει ως επαρκές αποτρεπτικό μέσο.

Πηγή: skai.gr

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