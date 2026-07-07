Κώτσηρας: Προς απαγόρευση η χρήση πατινιών σε δρόμους με όριο άνω των 50 χλμ/ώρα

Στη νομοθετική ρύθμιση για τις αλλαγές που έρχονται για την κυκλοφορία πατινιών στους δρόμους μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε πως οι διατάξεις προβλέπουν απαγόρευση της διάθεσης, της πώλησης και της παραχώρησης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Επιπλέον, θα απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους στους οποίους το όριο κυκλοφορίας είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα/την ώρα.

Οι κυρώσεις θα είναι και για τους ίδιους τους χρήστες, «εάν αυτοί εντοπιστούν να το χρησιμοποιούν, αλλά θα είναι σημαντικό ότι θα υπάρξουν σημαντικές κυρώσεις και για όποιον παραχωρεί, μισθώνει και πουλάει», τόνισε ο κ. Κώτσηρας. Μάλιστα σε όποιον μισθώνει, παραχωρεί ή πουλήσει πατίνι σε ανήλικο το πρόστιμο θα είναι 1.000 ευρώ.

Ακόμα ανέφερε ότι το κράνος είναι υποχρεωτικό, απαγορεύεται η χρήση κινητού και ακουστικών, ενώ θα είναι απαραίτητη η χρήση ειδικού γιλέκου κατά τις βραδινές ώρες. Υποχρεωτική θα είναι και η ασφάλιση.

«Αυτές οι διατάξεις και αυτές οι προβλέψεις λαμβάνονται προκειμένου να μειώσουμε τα ατυχήματα, να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή, να προστατεύσουμε κυρίως τους ανήλικους συμπολίτες μας», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα, βλέπουμε τα στοιχεία και από την Τροχαία και από τις Αρχές που παρακολουθούν ζητήματα οδικής ασφάλειας, ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος και μία αυξημένη ένταση ατυχημάτων που έχουν να κάνουν με τα ηλεκτρικά πατίνια και γι’ αυτό ακριβώς προτάσσουμε αυτή τη στιγμή αυτές τις διατάξεις, οι οποίες και απαγορεύουν και προστατεύουν και διασφαλίζουν και ένα καλύτερο και πιο δομημένο πλαίσιο για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών», προσέθεσε ο κ. Κώτσηρας.

Ακόμα ανέφερε ότι υπάρχει πρόβλεψη και σε περιπτώσεις που υπάρχει σταθμευμένο πατίνι σε ράμπες ή σε φανάρια ή σε σημεία που διαταράσσουν τη συγκοινωνιακή και κυκλοφοριακή διαχείριση.

Όπως είπε θα υπάρχει πρόστιμο, για τον ιδιώτη, εφόσον εντοπιστεί. «Οι εταιρείες ούτως ή άλλως προβλέπεται να έχουν ειδικούς χώρους», ανέφερε ακόμα ωστόσο τόνισε ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα χρειάζεται και η συνδρομή και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία σε όλο το πλαίσιο των δράσεων της οδικής ασφάλειας και όπου βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη ακόμα μεγαλύτερης παρέμβασης, ακόμα πιο αυστηρότερης αντιμετώπισης, θα το κάνουμε διότι απολύτως στόχος μας, απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η προστασία της ακεραιότητας των συμπολιτών μας, της ζωής τους και βλέπουμε ότι ήδη έχουμε αποτελέσματα. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μείωσης των θανατηφόρων ατυχημάτων στη χώρα μας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Είναι μια προσπάθεια η οποία θέλει συνέχεια, θέλει επιμονή, θέλει μέθοδο και συνεργασία. Για εμάς είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα», επισήμανε.

Πηγή: skai.gr

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