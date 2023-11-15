Συνέντευξη Μητσοτάκη στον Ρ/Σ ΣΚΑΙ την Πέμπτη - Συνάντηση το απόγευμα με τον Χάρη Δούκα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την Πέμπτη στις 08:00 θα παραχωρήσει συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ και στον δημοσιογράφο 'Αρη Πορτοσάλτε.

Στις 11:00, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τίτλο «Ο ρόλος του τουρισμού στο μέλλον της Ελλάδας», στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργανώνει το «Πρώτο Θέμα» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στις 16:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον εκλεγμένο δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πηγή: skai.gr

