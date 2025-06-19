Την άμεση ενημέρωση των κομμάτων και τη σύγκληση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ζητά με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις με τη Λιβύη και την αντίδραση για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης.

Πιο αναλυτικά η δήλωση του υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρη Μάντζου:

«Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Λιβύης με την οποία αμφισβητούνται τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας κατ’ εφαρμογή του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019, αποτελεί νέα ανησυχητική εξέλιξη εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων.

Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει άμεσα καταγγέλλοντας την προκλητική ενέργεια και επιμένοντας στη μόνη ασφαλή οδό της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.

Η επιμονή της Κυβέρνησης της Τρίπολης στο παράνομο μνημόνιο, σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη στροφή του καθεστώτος της Ανατολικής Λιβύης προς την Άγκυρα, αλλά και την πολύ σοβαρή επιπλοκή της χώρας μας με την Αιγυπτιακή Κυβέρνηση με αφορμή τη Μονή Αγ. Αικατερίνης Όρους Σινά, διαμορφώνουν μια σύνθετη και επικίνδυνη εικόνα για τα συμφέροντα της χώρας μας στον κρίσιμο και ευμετάβλητο χώρο της Βόρειας Αφρικής.

Πλέον καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ενημέρωσης των πολιτικών δυνάμεων της χώρας καθώς και η άμεση συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για την κατάσταση σε Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο και την επίδραση που αυτή έχει στα εθνικά μας συμφέροντα».

