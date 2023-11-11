Σαράντα λεπτά διήρκησε η συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη με τον Καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, στο περιθώριο του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, που διεξάγεται στη Μάλαγα.

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για την οικονομία, το προσφυγικό, τα Δυτικά Βαλκάνια και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Γερμανός Καγκελάριος υπογράμμισε ότι παρακολουθεί τη δυναμική παρουσία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις.

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είχαμε μια γόνιμη συζήτηση με τον Καγκελάριο Όλαφ Σολτς για τα Δυτικά Βαλκάνια, την Τουρκία και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Συμφωνήσαμε ότι στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές στόχος είναι μια ισχυρή σοσιαλδημοκρατία, νικηφόρα απέναντι στον λαϊκισμό, τον εθνικισμό, απέναντι στη συντήρηση. Γιατί οι ευρωπαϊκοί λαοί βιώνουν μια νέα οικονομική κρίση, ανισότητες και λιγοστές θέσεις εργασίας. Πρέπει, λοιπόν, ένα ολοκληρωμένο προοδευτικό σχέδιο με κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία να υπηρετήσει τη σύγκλιση, την κοινωνική δικαιοσύνη και ένα κοινωνικό κράτος για όλους. Αυτό πρεσβεύουμε και θέλουμε να υλοποιήσουμε για την Ευρώπη των λαών και όχι για μια Ευρώπη αδικιών, για μια Ευρώπη ανισοτήτων, για μια Ευρώπη χαμηλής προοπτικής και χαμηλών προσδοκιών για τις νεότερες γενιές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

