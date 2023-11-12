Ξεκίνησε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι η δεύτερη ημέρα της κρίσιμης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το απόγευμα με την ψηφοφορία για το Σχέδιο Πολιτικής Απόφασης και τη δευτερολογία του Στέφανου Κασσελάκη.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε χωρίς την ομάδα Αχτσιόλου, Τεμπονέρα και Ομπρέλα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο Ευκλείδης Τσακαλώτος με την Ομπρέλα το μεσημέρι – εκτός απροόπτου - αναμένεται να ανακοινώσουν επίσημα την αποχώρηση τους από το κόμμα.

Εν τω μεταξύ με δήλωσή της η Εφη Αχτσιογλου διέψευσε κατηγορηματικά ότι επικοινώνησε μαζί της χθες ο Στέφανος Κασσελάκης.

Πώς θα διαμορφωθεί η Πολιτική Απόφαση

Τα στελέχη που διαφοροποιήθηκαν ανοιχτά με το δημοψήφισμα, όμως παρέμειναν στη συνεδρίαση, επιθυμούν να ενταχθεί στο κείμενο μια διατύπωση αποτροπής του δημοψηφίσματος ή αποσύνδεσής του από τις διαγραφές.

Αυτό θα σημαίνει υποχώρηση του Στέφανου Κασσελάκη θα κρίνει, όμως αν θα έχει την πλειοψηφία. Θα περιλαμβάνει και πολιτική καταδίκη όσων στελεχών βάλουν κατά του κόμματος υπονομεύοντας τη λειτουργία του ως αξιωματική αντιπολίτευση. Στο προ-σχέδιο της Πολιτικής Απόφασης δεν υπήρχε καμία σχετική αναφορά, αυτό βέβαια θα αλλάξει.

Τροπολογίες-Προσθήκες στην Πολιτική Απόφαση , σύμφωνα με πληροφορίες:

1. Δεν μπορεί να γίνονται αποδεκτές εμπρηστικές δημόσιες δηλώσεις από θεσμικούς εκπροσώπους του κόμματος, που αντί να ρίχνουν τους τόνους και να προωθούν την ενότητα, αναπαράγουν και εντείνουν την εσωστρέφεια που πλήττουν την εικόνα του κόμματος.

2. Δημοψηφίσματα για θέματα πειθαρχικών κυρώσεων, για τα οποία υπάρχουν ρητές προβλέψεις και όργανα στο καταστατικό, δεν μπορούν να πραγματοποιούνται.

Τα μέλη της Π.Γ.

- Γεροβασιλη Όλγα

- Ζαχαριάδη Κώστας

- Θεοχαρόπουλος Θανάσης

- Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

- Ραγκούσης Γιάννης

- Φλαμπουράρης Αλέκος

Το κλίμα χθες ήταν εκρηκτικό μετά την ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η αναφορά ειδικά για «πέμπτη φάλαγγα» θεωρήθηκε εμπρηστική, ενώ με την επιμονή στο δημοψήφισμα έδειξε πως εξακολουθεί να επενδύει στην αδιαμεσολάβητη σχέση με τη βάση, με τα όργανα να περνούν σε δεύτερη μοίρα.

Στο κάδρο μπήκε πιο ξεκάθαρα αυτή τη φορά και η Επιτροπής Δεοντολογίας για αυτό άλλωστε του απάντησε και ο πρόεδρος της Αντώνης Κοτσακάς πως "δεν εντέλλεται από κανέναν". Εκτός απροόπτου οι εργασίες της επιτροπής θα κλείσουν με την δευτερολογία του Στέφανου Κασσελάκη.

"Ο Κασσελάκης παρέλαβε αξιωματική αντιπολίτευση, έστω άρρωστη"

Αιχμές κατά του Στέφανου Κασσελάκη άφησε ο Γιάννης Ραγκούσης στην Κεντρική Επιτροπή, απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που υποστήριξε ότι παρέλαβε άρρωστη αξιωματική αντιπολίτευση.



«Είπε (ο σ.σ πρόεδρος) ότι είναι άρρωστη η αξιωματική αντιπολίτευση που παρέλαβε. Σωστά. Μόνο που παρέλαβε αξιωματική αντιπολίτευση. Έστω και άρρωστη… Εύχομαι λοιπόν, όταν έρθει η ώρα να μην παραδώσει μία πρώην αξιωματική αντιπολίτευση. Μονοψήφια και πολιτικά νεκρή, αντί για απλώς άρρωστη» δήλωσε το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.



«Η ομιλία του προέδρου ήταν σε λάθος κατεύθυνση χθες, δεν ήταν στην κατεύθυνση της σύνθεσης. Με εκφράσεις τύπου ‘’πέμπτη φάλαγγα’’ δεν γίνεται να προχωρήσουμε μπροστά» σχολίασε από πλευράς του το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Θεοχαρόπουλος.

Πηγή: skai.gr

