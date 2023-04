Σύντομο τετ α τετ Δένδια - Τσαβούσογλου στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Σύντομη συνάντηση είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ όπου η Φινλανδία εντάχθηκε οριστικά στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Στη συνάντηση αρχικά συμμετείχε και η υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας Όλτα Τζάτσκα, ενώ ακολούθως παρέμειναν οι Νίκος Δένδιας και Μεβλούτ Τσαβούσογλου, οι οποίοι είχαν σύντομη συνομιλία.

