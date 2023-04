Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στη Φινλανδία για την ένταξη στο ΝΑΤΟ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη με ανάρτηση του στο Twitter την Φινλανδία για την ένταξη της στο ΝΑΤΟ. Ο κ.Μητσοτάκης στην ανάρτηση του στα αγγλικά, επισήμανε ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με τη Φινλανδία «για την ενίσχυση της συλλογικής μας ασφάλειας».

Συγκεκριμένα ο κ.Μητσοτάκης ανέφερε στην ανάρτηση του:

«Συγχαρητήρια στη Φινλανδία που έγινε επίσημα το 31ο μέλος του ΝΑΤΟ. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τη νέα φινλανδική κυβέρνηση για την ενίσχυση της συλλογικής μας ασφάλειας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, καθώς και για άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

Congratulations to Finland on officially becoming the 31st member of NATO. I look forward to working with the new Finnish government on strengthening our collective security in these challenging times as well as on other issues of mutual interest.