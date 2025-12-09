Λογαριασμός
Συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό σήμερα

Στις 11:30 συνεδριάζει σήμερα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας

Κυριάκος Μητσοτάκης

Στις 11:30 συνεδριάζει σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. 

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν:

  • Ο υπουργός Εξωτερικών
  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
  • Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
  • Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
  • Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
  • Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 
  • Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνα
