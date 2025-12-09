Στις 11:30 συνεδριάζει σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο υπουργός Εξωτερικών

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνα

