Στις 11:30 συνεδριάζει σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.
Στη συνεδρίαση συμμετέχουν:
- Ο υπουργός Εξωτερικών
- Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
- Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
- Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
- Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
- Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
- Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνα
Πηγή: skai.gr
