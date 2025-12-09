Το ΠΑΣΟΚ στα μπλόκα - Σε καρδίτσα και Τρίκαλα σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Δυναμικό παρών δίνει το ΠΑΣΟΚ στα μπλόκα και μετά τους βουλευτές και τα στελέχη που βρέθηκαν στις κινητοποιήσεις των αγροτών στην Κεντρική Μακεδονία, ο Πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα θα σταθεί στο πλάι των αγροτών στα μπλόκα της Καρδίτσας και των Τρικάλων.

Η στήριξη στα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων είναι δεδομένη από την αξιωματική αντιπολίτευση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό ότι η πράσινη παράταξη στέκεται στο πλευρό τους.

«Κλείνουν τους δρόμους γιατί τους κλείνουν το σπίτι και τους οδηγούν να αλλάξουν επάγγελμα. Και εμείς στεκόμαστε στο πλευρό τους. Γιατί χρειάζονται λύσεις, χρειάζονται περιφερειακή ανάπτυξη, χρειάζονται χαμηλό κόστος παραγωγής. Δεν εργαλειοποιούμε την κοινωνική αντίδραση στον βωμό των πολιτικών παιχνιδιών, αλλά προτείνουμε λύσεις για να δουν αυτοί οι άνθρωποι μέλλον και προοπτική.»

Την ίδια ώρα, η νομαρχιακή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση της στηρίζει τον αγώνα αλλά και τις κινητοποιήσεις των αγροτών, μάλιστα λίγες ώρες μετά τα επεισόδια σε Χανιά και Ηράκλειο Κρήτης.

«Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής εκφράζει την πλήρη και αμετακίνητη στήριξή της στις κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί μας αλλά και σε όλη τη χώρα… Ο πρωτογενής τομέας του νησιού έχει στοχοποιηθεί συλλήβδην… Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση της ΝΔ, που αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, έστειλε για άλλη μια φορά τις δυνάμεις καταστολής για να εμποδίσει τις δίκαιες κινητοποιήσεις τους. Το πραγματικό μπλόκο στη χώρα και στον πρωτογενή τομέα, το έχει βάλει η ίδια η κυβέρνηση με τις επιλογές της εδώ και έξι χρόνια, οδηγώντας σε πλήρη απαξίωση την ελληνική ύπαιθρο», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, που υπογράφουν η αν. γραμματέας Όλγα Μαρινάκη και ο υπεύθυνος αγροτικού τομέα Παύλος Σκουλάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.