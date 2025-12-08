«Καρφί» Σαμαρά για το αγροτικό: Αυτοί που είναι στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ

Με μια αιχμηρή δήλωση, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προσερχόμενος στην εκδήλωση για την «Κρίση της Δημοκρατίας», που διοργάνωσε η εφημερίδα Δημοκρατία με αφορμή τα 15 χρόνια κυκλοφορίας της, σχολίασε τις εξελίξεις στο αγροτικό.

Ειδικότερα, προσερχόμενος στην εκδήλωση, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, δήλωσε ότι «το σίγουρο είναι ότι αυτοί που είναι στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ».

Πλήθος πολιτικών προσωπικοτήτων, πρώην πρωθυπουργοί και επιφανή στελέχη της δημόσιας σφαίρας κατέκλυσαν νωρίτερα το Παλιό Καπνεργοστάσιο της οδού Λένορμαν.

Αφορμή ήταν η επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 15 χρόνων κυκλοφορίας της εφημερίδας «δημοκρατία».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

​Στις πρώτες θέσεις βρέθηκαν οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, καθώς και ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος.

​Επίσης στην εκδήλωση προσήλθαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η Φάνη Πάλλη - Πετραλιά, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ παρευρέθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης.







