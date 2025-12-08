ΣΥΡΙΖΑ για αγροτικά μπλόκα: Η κυβέρνηση επιλέγει την ένταση

Το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση σχετικά με τη στάση της απέναντι στα αγροτικά μπλόκα και τα πρόσφατα επεισόδια στην Κρήτη.

Στη σχετική ανακοίνωση, το κόμμα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιλέγει «τον δρόμο της έντασης» στις κινητοποιήσεις, κάνοντας λόγο για «αποτυχημένες πολιτικές», «κοροϊδία» και «ωμή βία» απέναντι στους αγρότες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ αναφέρεται επίσης στα επεισόδια στην Κρήτη και στις ποινικές διώξεις αγροτών, χαρακτηρίζοντάς τα ως «σκηνικό βίας» που, όπως υποστηρίζει, οδηγεί σε κοινωνική πόλωση και επιχειρεί να «δυσφημίσει» τις αγροτικές διεκδικήσεις. Παράλληλα, συνδέει τις εξελίξεις αυτές με όσα συζητούνται στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το κόμμα, ο πρωθυπουργός θα χρειαστεί να τοποθετηθεί στη Βουλή για την κατάσταση που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας και τα αγροτικά εισοδήματα.

Πηγή: skai.gr

