Συνάντηση του Κακλαμάνη με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ

«Οι κυβερνήσεις μας έχουν τις δικές τους συνομιλίες και συναντήσεις αλλά εμείς σήμερα ξεκινάμε μια νέα εποχή στην κοινοβουλευτική διπλωματία που μπορεί να βοηθήσει περαιτέρω τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο λαών» τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, υποδεχόμενος σήμερα στο ελληνικό Κοινοβούλιο οκταμελή αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αντιπροσωπεία αποτελείτο από τους κ.κ. Vern Buchanan, επικεφαλής, Dina Titus, η οποία έχει και ελληνική καταγωγή, Lloyd Doggett, Ted Lieu, Neal Dunn, Ilhan Omar, Anna Paulina Luna και Andy Ogles.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής απευθυνόμενος στα μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου, «είστε οι εκπρόσωποι της Βουλής μιας μεγάλης φίλης χώρας, μιας χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει πολύ στενούς φιλικούς δεσμούς, τους οποίους θέλουμε να τους κάνουμε ακόμα στενότερους και η σημερινή γνωριμία μαζί σας είναι η απαρχή και μιας προσωπικής φιλίας μεταξύ της ελληνικής Βουλής και του Αμερικανικού Κογκρέσου».

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης ενημέρωσε την αμερικανική αντιπροσωπεία πως κατά τη συνάντηση που είχε με την επιτετραμμένη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, κυρία Maria Olson, απηύθυνε πρόσκληση προς τον Πρόεδρο του Αμερικανικού Κογκρέσου να επισκεφθεί για πρώτη φορά στην ιστορία την Ελλάδα, ζητώντας τη συνδρομή του κ. V. Buchanan ώστε αυτή η τόσο σημαντική επίσκεψη να πραγματοποιηθεί.

Από την πλευρά του ο κ. V. Buchanan υπογράμμισε: «Είμαστε εδώ οκτώ μέλη από το Κογκρέσο που ήρθαμε να συναντήσουμε έναν στρατηγικό μας εταίρο. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έρθουμε εδώ και να χτίσουμε τη σχέση μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ και την εταιρική σχέση, να την ανεβάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Ήταν πολλά τα μέρη που μπορούσαμε να πάμε. Όμως επιλέξαμε να έρθουμε εδώ και είμαστε προσηλωμένοι σε αυτό τον σκοπό».

Αμέσως μετά τον λόγο πήρε η κ. D. Titus, η οποία έχει ελληνική καταγωγή, καθώς η μητέρα της είναι Ελληνίδα. Αφού εξέφρασε την ιδιαίτερη συγκίνησή της, επεσήμανε πως «η σχέση της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς καθώς είστε ο πιο σημαντικός μας εταίρος στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ. Βρίσκεστε σε μια στρατηγική θέση, διαδραματίζοντας σημαίνοντα ρόλο σε αυτή την πλευρά του κόσμου και εμείς βασιζόμαστε πολύ σε εσάς για να παίξετε αυτό τον ρόλο». Εξέφρασε επίσης την πεποίθησή της πως «μπορούμε να ενισχύσουμε τη σχέση μεταξύ των δύο πλευρών και αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε», τονίζοντας τη σημασία της επικοινωνίας με την ομογένεια στην Αμερική προκειμένου «να συζητήσουμε πολιτικές που ενδιαφέρουν και είναι επωφελείς και για τις δύο πλευρές».

Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης η πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας Ελλάδας-ΗΠΑ και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας του ελληνικού Κοινοβουλίου, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης και ο Γενικός Γραμματέας τη Βουλής κ. Βασίλειος Μπαγιώκος.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων πρόσφερε στον επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κογκρέσου μια συλλογή από γκραβούρες που απεικονίζουν το ελληνικό Κοινοβούλιο και είναι αντίγραφα έργων τέχνης της Βουλής, ενώ ο κ. V. Buchanan πρόσφερε στον κ. Ν. Κακλαμάνη ένα presse- papier με το έμβλημα του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Μετά τη συνάντηση, τα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου και οι υπηρεσιακοί παράγοντες που τους συνόδευαν επισκέφθηκαν την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

