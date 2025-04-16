Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλακη, προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δουκα στη Βαρβάκειο Αγορά.

Ο Δήμαρχος της Αθήνας περίμενε τον πρόεδρο του κόμματος στην αγορά και οι δύο τους χαιρετήθηκαν, ενώ δεν αναφέρθηκαν καθόλου στο θέμα Μπατζελή. Το κλίμα ήταν Πασχαλινό… και μόνο που δεν τσούγκρισαν … αυγά.

Υπενθυμίζεται ότι την αναστολή της κομματικής ιδιότητας για έναν χρόνο της Κατερίνας Μπατζελή αποφάσισε η 11μελής Επιτροπή Δεοντολογίας του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, με 8 ψήφους έναντι 3, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του skai.gr.

H Κατερίνα Μπατζελή παραπέμφθηκε για προσβολή και μομφή προς το πρόσωπο του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, κίνηση που προκάλεσε αναταράξεις στη Χαριλάου Τρικούπη.

Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος τοποθετήθηκαν ένα προς ένα για το θέμα και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακολούθησε η ψηφοφορία επί της εισήγησης που ήταν η αναστολή της κομματικής ιδιότητας της κυρίας Μπατζελής για έναν χρόνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.