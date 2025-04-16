Για παραβίαση θαλάσσιων περιοχών της δικαιοδοσίας της, κατηγορεί την Ελλάδα, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, μετά την ανακοίνωση του «Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» από την Αθήνα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ:

«Κάποιες από τις περιοχές που καθορίζονται στον «Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό» (DMP) που έχει δηλώσει η Ελλάδα σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, παραβιάζουν τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της χώρας μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι μονομερείς ενέργειες και διεκδικήσεις της Ελλάδας δεν θα έχουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας.

Υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος, ότι το διεθνές ναυτιλιακό δίκαιο ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των παράκτιων κρατών σε αυτές τις θάλασσες, μεταξύ άλλων σε περιβαλλοντικά θέματα, και ότι στο πλαίσιο αυτό η χώρα μας είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα στο Αιγαίο Πέλαγος.



Οι προαναφερθείσες διαθέσεις και οι απόπειρες τετελεσμένων γεγονότων δεν θα έχουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας, σήμερα ή αύριο, όπως δεν είχαν και στο παρελθόν.

Η Τουρκία διατηρεί τη θέση της ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και συνολική προσέγγιση για την επίλυση θεμάτων στη βάση του διεθνούς δικαίου, της ισότητας και της καλής γειτονίας, στο πλαίσιο της Διακήρυξης της Αθήνας για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία της 7ης Δεκεμβρίου 2023.



Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός που εκπονεί η χώρα μας διαβιβάζεται και στις αρμόδιες υπηρεσίες της UNESCO και των Ηνωμένων Εθνών».

Πηγή: skai.gr

