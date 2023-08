Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της UEFA - Σύσκεψη με προσκεκλημένους τους προέδρους των ΟΣΦΠ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και ΠΑΟ Πολιτική 06:56, 16.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Διευρυμένη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό με τη συμμετοχή αρμόδιων υπουργών και προσκεκλημένους τους προέδρους τεσσάρων ΠΑΕ