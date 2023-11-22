Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον νέο Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Γιάννη Τρεπεκλή

Στη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι προτεραιότητες της νέας περιφερειακής αρχής και η πορεία υλοποίησης του πολυεπίπεδου αναπτυξιακού προγράμματος για τα νησιά του Ιονίου

Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Γιάννη Τρεπεκλή, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι προτεραιότητες της νέας περιφερειακής αρχής και η πορεία υλοποίησης του πολυεπίπεδου αναπτυξιακού προγράμματος για τα νησιά του Ιονίου.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Τρεπεκλή για την εκλογή του και τόνισε πως η κυβέρνηση πάντοτε συνεργάζεται στενά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών και την υλοποίηση των παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν τη ζωή τους.

μητσοτάκης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μητσοτάκης Περιφέρεια Ιόνιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark