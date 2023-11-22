Συνάντηση Μητσοτάκη με τον νέο Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Γιάννη Τρεπεκλή

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Γιάννη Τρεπεκλή, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι προτεραιότητες της νέας περιφερειακής αρχής και η πορεία υλοποίησης του πολυεπίπεδου αναπτυξιακού προγράμματος για τα νησιά του Ιονίου.
Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Τρεπεκλή για την εκλογή του και τόνισε πως η κυβέρνηση πάντοτε συνεργάζεται στενά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών και την υλοποίηση των παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν τη ζωή τους.
