Ουσιαστική ενίσχυση της Ελλάδος από την ΕΕ με ευέλικτους μηχανισμούς και πρόσθετα κονδύλια - Από πού θα προέλθουν τα 2,25 δισ. ευρώ Πολιτική 16:05, 12.09.2023 linkedin

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη στέκεται δίπλα στους Έλληνες - Μητσοτάκης: «Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ότι οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν»