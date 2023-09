Φον ντερ Λάιεν σε Μητσοτάκη: Η Ευρώπη στέκεται δίπλα στους Έλληνες- Θα κινητοποιήσουμε πόρους 2,2 δισ. ευρώ

Την κινητοποίηση πόρων από την ευρωπαϊκή Ένωση έως και 2,2 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στις κοινές της δηλώσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά τη συνάντησή τους στο Στρασβούργο. Η κυρία φον ντερ Λάιεν αφού δήλωσε ότι η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό των Ελλήνων, μίλησε για πέντε πηγές εξασφάλισης κονδυλίων.

Όπως είπε:

- θα χρησιμοποιήσουμε χρήματα από την προηγούμενη περίοδο που δεν δαπανήθηκαν από τα Ταμεία Συνοχής

- Η δεύτερη πηγή αφορά το ευρωπαϊκό ταμείο υποστήριξης που θα διοχετεύσουμε κεφάλαια

- Το τρίτο στοιχείο είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Έχουμε και το νέο πρόγραμμα που θα εξετάσουμε. Τα χρήματα αυτά θα αποκαταστήσουν δάση και αγροτικές υποδομές

- Η ΕΕ θα είναι δίπλα σας με πόρους από το ταμείο ανάκαμψης (400 εκατ. ευρώ )

- Θα υπάρξουν πόροι και από το πρόγραμμα next generation 2

Οι δηλώσεις τους μετά την συνάντησή τους

