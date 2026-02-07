Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση, χθες Πέμπτη 6 Φερβρουαρίου, με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Dr. Subrahmanyam Jaishankar, στην κατοικία του στο Νέο Δελχί.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα, μετά από πρόσκληση του ομολόγου του Rajnath Singh.

«Είχα την τιμή να είμαι προσκεκλημένος από τον φίλο, Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Dr. Subrahmanyam Jaishankar, στην κατοικία του στο Νέο Δελχί, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής μου στη χώρα, κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου μου Rajnath Singh.

Είχαμε εγκάρδια συζήτηση για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις», ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας στην ανάρτησή του.

