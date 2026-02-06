Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά την παραίτηση του Γ. Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση στην οποία εμπλέκεται

«Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, θέτει επιπλέον ερωτήματα για την υπόθεση του δικαστικού ελέγχου του προέδρου της ΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου»

«Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα εξηγήσεις και πλήρη λογοδοσία»

«Επιβεβλημένη η παραίτηση του Γ. Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

«Η παραίτηση του Γιάννη Παναγόπουλου από την προεδρία της ΕΕ καθίσταται επιβεβλημένη, υπό το πρίσμα και των σημερινών εξελίξεων, που αφορούν την παραίτηση της Άννας Στρατινάκη, μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική έρευνα και να διαλευκανθεί η συγκεκριμένη υπόθεση», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

«Συγκεκριμένα, η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, θέτει επιπλέον ερωτήματα για την υπόθεση του δικαστικού ελέγχου του προέδρου της ΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου. Κι αυτό διότι, όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα, ο σύζυγος της είναι ένας από τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχονται για την υπόθεση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, για την οποία κατηγορείται ο Γ. Παναγόπουλος», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Η ανακοίνωση συνεχίζει πως «Οι παραπάνω εξελίξεις καθιστούν υπόλογη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι προφανές πως η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί αδρανούσαν, στην καλύτερη των περιπτώσεων, εδώ και πέντε χρόνια, ως προς τον έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης. Επιπλέον, η κυβέρνηση οφείλει να πάρει θέση για τις προφανείς σχέσεις διαπλοκής ανάμεσα σε κυβερνητικά στελέχη και ιδιωτικές εταιρείες, μέσω της γνωστής πρακτικής των απευθείας αναθέσεων, η οποία έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις επί των ημερών της»

«Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα εξηγήσεις και πλήρη λογοδοσία», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

Πηγή: skai.gr

