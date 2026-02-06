Στο Μιλάνο βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για να παρακολουθήσει την τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσίευσε από το Ολυμπιακό Στάδιο του Μιλάνο φωτογραφία με τη σύζυγό του, Μαρέβα
Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Έλληνας πρωθυπουργός έγραψε «Αυτή τη φορά δεν βρέχει», και αυτό διότι κατά την έναρξη των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, η βροχή ήταν πρωταγωνίστρια.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.