Συλλυπητήρια της ΝΔ για το θάνατο του πρώην βουλευτή Πρεβέζης Γιώργου Τρυφωνίδη

Τα συλλυπητήρια της εξέφρασε με ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία για την απώλεια του πρώην βουλευτή Πρεβέζης του κόμματος Γιώργου Τρυφωνίδη.

"Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Πρέβεζας Γιώργο Τρυφωνίδη" επισημαίνει στην ανακοίνωση της η ΝΔ και προσθέτει:

"Γεννήθηκε το 1945 στην Πρέβεζα. Σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το 1974 ίδρυσε την πρώτη Τοπική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας στην Πρέβεζα, ενώ είχε διατελέσει και Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του κόμματος.

Εκλέχτηκε βουλευτής Πρέβεζας της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 1993, του 1996, του 2000 και του 2007. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Ο.Κ.Ε.) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. της Νέας Δημοκρατίας (1993-1996) και Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Νέας Δημοκρατίας. Το 2004 ορίστηκε Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..

Στη μακρά πολιτική και επαγγελματική του διαδρομή, ο Γιώργος Τρυφωνίδης ανέπτυξε δυναμική δημόσια παρουσία, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και για την Παράταξη και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του.

Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια".

Πηγή: skai.gr

