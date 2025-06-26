Metron Analysis: Η ΝΔ προηγείται με 15,4 μονάδες του ΠΑΣΟΚ – 10 κόμματα στη Βουλή

Σαφές προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Metron Analysis, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας έχει υποχωρήσει στην τρίτη θέση.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, αν είχαμε σήμερα εκλογές θα είχαμε δεκακομματική Βουλή, ενώ ακόμη ένα διεκδικεί την είσοδό του.

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 28,5% έναντι 13,1% του ΠΑΣΟΚ. Στην τρίτη θέση η Πλεύση Ελευθερίας με 12,3% ενώ ακολουθούν το ΚΚΕ με 9,9%, η Ελληνική Λύση με 9,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,9%.

Η Νίκη συγκεντρώνει ποσοστό 3,7%, ενώ το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη φαίνεται να μπαίνει στην εθνική αντιπροσωπεία καθώς έχει ποσοστό 3,6%.

3% σημειώνει η Νέα Αριστερά και το Κίνημα Δημοκρατίας και στο 2,8% βρίσκεται η Φωνή Λογικής.

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων έχουν ως εξής:

ΝΔ 22,3%

ΠΑΣΟΚ 10,2%

Πλεύση Ελευθερίας 9,6%

ΚΚΕ 7,7%

Ελληνική Λύση 7,3%

ΣΥΡΙΖΑ 4,6%

ΝΙΚΗ 2,9%

ΜέΡΑ25 2,8%

Τα πέντε σημαντικότερα προβλήματα της χώρας είναι η ακρίβεια σε ποσοστό 30%, η οικονομία 26%, η εξωτερική πολιτική και οι πόλεμοι 8%, η κρίση θεσμών 7%, η ανασφάλεια/ ανεπάρκεια κυβέρνησης 5%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.