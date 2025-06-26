ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Προκύπτουν σαφείς ενδείξεις ποινικής ευθύνης υπουργών

Από τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκύπτουν σαφείς ενδείξεις ποινικής ευθύνης υπουργών που χρήζουν διερεύνησης αναφέρουν κύκλοι του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενοι, μεταξύ άλλων, και στις καταθέσεις των πρώην προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα (2020) και Ευάγγελου Σημανδράκου (2023).

«Από την αρχική μελέτη της δικογραφίας, και ιδιαίτερα των εγγράφων των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων και των ενόρκων καταθέσεων των κυρίων Βάρρα και Σημανδράκου προκύπτουν σαφείς ενδείξεις ποινικής ευθύνης υπουργών που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τις επόμενες ημέρες τη μελέτη της ογκώδους δικογραφίας και στη συνέχεια θα πράξει το συνταγματικό καθήκον της απέναντι στον ελληνικό λαό και το δημόσιο συμφέρον» τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη.

Τον Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων, Κριστόφ Χάνσεν συνάντησε στο μεταξύ την Πέμπτη στις Βρυξέλλες ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με τον οποίο συζήτησε την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ.

